„A NATO kész megvédeni minden centiméternyi szövetséges területet”

Oroszországnak továbbra is jelentős kapacitásai vannak. Megkezdődött az Észak-atlanti Szerződés Szervezetét (NATO) alkotó országok külügyminisztereinek tanácskozása Bukarestben, a román parlament épületében kedd délután. Megnyitóbeszédében Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára kijelentette: Oroszországnak az Ukrajna elleni háborúban elszenvedett veszteségei és az orosz hadsereg Herszonból való kivonulása az ukrán erők rendkívüli bátorságáról árulkodnak, de azt is bizonyítják, hogy a NATO támogatása megmutatkozik a harctéren, és ennek a támogatásnak folytatódnia kell. A főtitkár kitért arra is, hogy Oroszországnak továbbra is jelentős kapacitásai vannak. Úgy vélte: a tény, hogy az orosz hadsereg megpróbálja sötétben és hidegben hagyni Ukrajnát, azt is megmutatja, hogy milyen segítséget kell nyújtani a továbbiakban.