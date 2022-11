Befejeződött az orosz erők kivonása a Dnyeper jobb partjáról

A moszkvai katonai tárca szóvivőjének állítása szerint az ukrán hadsereg az éjszaka folyamán igyekezett meghiúsítani a polgári lakosság herszoni evakuálását és az orosz erőátcsoportosítást, amerikai HIMARS sorozatvetőkkel öt alkalommal mértek csapást a Dnyeper-átkelőkre. Az orosz légvédelem 28 rakétát lelőtt, további ötöt pedig elektronikus hadviselési eszközei térítettek el. Konasenkov szerint az orosz tüzérségi tűz- és a légicsapások, valamit az aknazár harminc-negyven kilométerre tartották távol az ukrán erőket a dnyeperi átkelés helyszíneitől. Az elmúlt három nap során Lancet típusú cirkálólövedékek és sorozatvetők három amerikai gyártmányú M777-es tarackot, két gyalogsági harci járművet és három ellenséges kisteherautót semmisítettek meg. Az aknazár több mint húsz katona, két harckocsi, két önjáró tüzérségi löveg és három páncélozott jármű elvesztését okozta az ukránok oldalán.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak pénteken azt mondta, hogy Herszon megye jogi státusa a visszavonulás ellenére változatlan marad, és az Ukrajnától szeptember végén elcsatolt régió továbbra is Oroszország részét képezi. Peszkov szerint ebben nincs és nem is lehet változás.

Azt is kijelentette, hogy szerinte az ukrajnai orosz „különleges hadművelet” céljait béketárgyalás útján is el lehetne érni, de ezt az ukrán fél elutasító magatartása lehetetlenné teszi. – Kijev nem akar tárgyalni, a különleges hadművelet folytatódik – nyilatkozott. Az orosz hadijelentés szerint az ukrán erők az elmúlt nap folyamán több más frontszakaszon is sikertelenül próbálkoztak a támadással. A kupjanszki irányban több mint 120 katonát, két harckocsit, három gyalogsági harci járművet, két páncélozott személyszállítót és öt járművet, a limaniban mintegy kilencven halott és sebesült katonát és zsoldost, valamint egy páncélozott harci járművet, a donyecki régió déli részén pedig több mint 65 ukrán katonát, egy harckocsit és négy páncélozott járművet veszítettek.

Az orosz harcászati légierő gépei, valamint a rakéta- és tüzérségi erők kilenc ukrán vezetési pontra, 52 tüzérségi egység lőállására, valamint 176 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosításra mértek csapást, megsemmisítve egyebek között egy lőszerraktárt, egy amerikai M777-es tarackot és egy Akacija önjáró tarackot. Az orosz légierő lelőtt egy ukrán Mi–8-as helikoptert, hét drónt, 32 amerikai HIMARS-lövedéket, valamint öt amerikai HARM radarelhárító rakétát.

Az orosz védelmi minisztérium összesítése szerint az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta 333 repülőgépet, 174 helikoptert, 2486 drónt, 388 légvédelmi rakétarendszert, 6511 harckocsit és egyéb páncélozott harci járművet, 885 sorozatvetőt, 3569 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 7166 darab speciális katonai járművet veszítettek. Az Ukrajnától elcsatolt területek több településéről, köztük Donyeckből jelentettek a helyi hatóságok pénteken ukrán nehéztüzérségi csapásokat. Vlagyimir Rogov, a Mi Együtt Oroszországgal Mozgalom elnöke a RIA Novosztyi hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy az ukrán hadvezetés nagyszámú zsoldost vont össze Zaporizzsja megyében, akik között csak lengyelek több mint ötezren vannak. Rogov grúz fegyveresek és iszlamista terrorcsoportok tagjainak jelenlétéről is beszámolt.

Borítókép: A lakosság evakuálását végző orosz mentőalakulatok tagjai egy idősek otthona lakóinak személyes tárgyait viszik zsákokban Herszon ukrán kikötővárosban, a Krímtől északnyugatra 2022. november 5-én (Fotó: MTI/EPA)