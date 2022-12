Követni is nehéz az ukrajnai segélyezést

Melyik ország mennyi segítséget nyújtott már Ukrajnának? Tíz hónappal a háború kirobbanása után már szinte lehetetlen számon tartani. Egy német kutatóintézet, a Kiel Institute for the World Economy viszont a nyílt források alapján mégis vállalkozik rá.

Adataikból kiderül (lásd grafikánkat), hogy az ukránok legfőbb támogatója az Egyesült Államok, amelyet az Európai Unió, majd az Egyesült Királyság követ. Jól látszik az is, hogy míg az amerikaiak főként a katonai segítségnyújtásban járnak elöl, addig az unió humanitárius és gazdasági téren jeleskedik.

A számítások azonban nem is olyan egyszerűek – árulta el az al-Dzsazíra hírcsatornának Andre Frank, az intézet egyik közgazdásza. Elmondása szerint különösen a fegyverszállítmányok részletei nem mindig nyilvánosak, így sokszor kénytelenek médiajelentésekre és becslésekre hagyatkozni. Ráadásul ha az átadott fegyverek listájához hozzá is férnek, azok mai árát nem lehet pontosan kiszámolni. És ezek az összegek még nem is adnak teljes képet. Nem tartalmaznak olyan tételeket például, mint a nemrégiben a párizsi donorkonferencián összegyűjtött egymilliárd dollár vagy a különféle segélyszervezeteken keresztül megvalósuló programok.

Az al-Dzsazírának nyilatkozó másik szakértő szerint az bizonyos, hogy az Ukrajnába áramló nemzetközi támogatás már most magasabb, mint az orosz védelmi költségvetés. Hozzátette, hogy a nyugati segítség hatása a háborúra vitathatatlan, enélkül aligha állt volna ellen Ukrajna úgy, ahogy arra csak kevesen számítottak.

A kutatóintézet adatainak böngészéséből más érdekességek is kiderülnek. Például hogy több mint negyven olyan országot tartanak számon, melyek kisebb-nagyobb összeggel segítették Ukrajnát. Köztük vannak olyan, a nyugati szövetségi rendszerhez kapcsolódó országok, mint Japán, Dél-Korea vagy Ausztrália és Új-Zéland. Erejükön felül teljesítenek a balti országok, illetve Lengyelország, Szlovákia és Csehország, amelyek GDP-arányosan a legtöbbet fordították e célra. Csak a fegyverszállítmányokat vizsgálva pedig az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Németország, Lengyelország és Kanada az első öt sorrendje.

Borítókép: Piac romjai mellett egy nő a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő Kurahovéban egy előző napi orosz tüzérségi támadás után, 2022. december 8-án (Fotó: MTI/AP/Andrij Andrijenko)