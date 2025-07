MCC Feszt: hangot adunk a tehetségnek! 

MCC Feszt: neves külföldi és hazai előadók várják az érdeklődőket

Az előadók sorában találjuk Sebastian Kurzot, az Osztrák Köztársaság volt szövetségi kancellárját; Dominic Cummings brit politikai stratégát, Boris Johnson egykori brit miniszterelnök főtanácsadóját, aki a Vote Leave kampány igazgatójaként kulcsszerepet játszott a brexitnépszavazás sikerében; Michael Shellenberger bestseller írót, aki a Politika, cenzúra és szólásszabadság tanszék vezetője az Austini Egyetemen, és Ayaan Hirsi Alit, a Hoover Intézet kutatóját és az AHA Alapítvány alapítóját.

A külföldi szaktekintélyek mellett neves hazai előadók is várják a látogatókat, így például Hernádi Zsolt a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója, Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese, Mátrai Károly, az MVM-csoport vezérigazgatója, Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató-helyettese, Márka Szabolcs világhírű fizikus, Dr. Schwab Richárd belgyógyász, gasztroenterológus és Törőcsik Franciska magyar színésznő.

Remek könnyűzenei programok

Az esti hangulatról a hazai könnyűzenei élet kiemelkedő szereplői gondoskodnak. A fesztiválon fellép többek között a Blahalouisiana, Ákos, a 4S Street, a BSW valamint Szikora Róbert és az R-Go.

A felhőtlen fesztiválélmény idén is az MCC Feszt Pass megvásárlásával biztosítható, ami magában foglalja a belépést az MCC-szigetre, az esztergomi vasútállomás és a rendezvény helyszíne közötti ingyenes fesztiváljáratot, a strandfürdő használatát, sőt étel-és italkedvezményekre is jogosítja tulajdonosát. Emellett számos szakmai és zenei program várja az érdeklődőket az Edu sétányon, ami idén is ingyenesen látogatható. A fesztivál részletes programja itt található.

Találkozzunk Esztergomban július 31. és augusztus 2. között!

– írja az MCC sajtóközleménye.