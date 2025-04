Idén is lesz MCC Feszt

Az MCC Feszt idén is izgalmas szakmai és zenei programokkal, neves hazai és külföldi előadókkal várja a látogatókat Esztergomban július 31. és augusztus 2. között – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Mathias Corvinus Collegium (MCC).

A többnapos kulturális-közéleti eseményen az érdeklődők találkozhatnak többek között a brexit-népszavazás egyik meghatározó alakjával, Boris Johnson egykori főtanácsadójával, Dominic Cummingsszal vagy a bevándorláspolitikával is foglalkozó bestselleríróval, Ayaan Hirsi Alival. A zenei fellépők között olyan hazai előadók lesznek, mint az Irie Maffia vagy a BSW.

Idén is érdekes programokkal készül az MCC Feszt (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A hagyományoknak megfelelően a MCC nyári fesztiválján számos közéleti program várja majd az érdeklődőket, olyan mindenkit foglalkoztató témákkal, mint

az aktuális geopolitikai kihívások, a demográfiai trendek, a migráció és a bevándorláspolitika.

Ott lesz mások mellett Jim Robb, az észszerű bevándorláspolitikáért küzdő NumbersUSA egyik alapítója és alelnöke, aki bevándorláspolitikai és demográfiai kérdéseket elemez majd előadásában. Az idei MCC Feszt vendégelőadója lesz Yonathan Jakubovicz is, aki az Izraeli Bevándorlási Politikai Központ (Israel Immigration Policy Center, IIPC) egyik alapítójaként és vezető szakértőjeként jelentős szerepet játszik Izrael migrációs politikájának alakításában.

Az eseményre várhatóan több mint 300 előadó érkezik, és több mint száz szakmai program mellett negyvennél is több zenei esemény várja az érdeklődőket.

A 2025-ös MCC Feszten is bemutatkoznak a tehetséggondozó intézmény képzési programjai, valamint számos partnerszervezet is képviselteti magát az Edu sétányon, ahol napközben a szervezők családi programokkal várják az érdeklődőket.