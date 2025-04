Íme, ők lesznek a 2025-ös MCC Feszt előadói

Bán Mór író pedig, aki történelmi, fantasy és sci-fi regényei mellett a nagy sikerű Hunyadi-sorozat szerzője is, a múlt megértésének és átörökítésének fontosságáról tart előadást.

A rendezvény egyik kiemelt vendége Ayaan Hirsi Ali, a Stanford Egyetemhez tartozó Hoover Intézet kutatója és az AHA Alapítvány alapítója, aki a kulturális önazonosság, a szabadságjogok és a vallási radikalizmus kérdéseit vizsgálja.

Szintén a nemzetközi szekció kiemelt szereplője Harald Vilimsky, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) európai parlamenti delegációjának vezetője és a Patrióták Európáért frakció alelnöke.

A digitális korszak egyik meghatározó nemzetközi influenszere, Mario Nawfal is az előadók között szerepel, aki globálisan ismert kriptogazdasági vállalkozóként és műsorvezetőként a geopolitika, a közösségi média és az online narratívák találkozási pontjait tárja fel. A zenei programot olyan neves előadók színesítik, mint Horváth Tamás, Pély Barna, Szikora Róbert és az R-Go, a Queen emléke előtt tisztelgő Don’t Stop the Queen show, valamint Lotfi Begi. A fesztivált július 31. és augusztus 2. között rendezik meg Esztergomban. Az eseményre várhatóan közel háromszáz előadó érkezik, és több mint száz szakmai program mellett negyven zenei esemény várja az érdeklődőket.

A 2025-ös MCC Feszten is bemutatkoznak a tehetséggondozó intézmény képzési programjai, valamint számos partnerszervezet is képviselteti magát az Edu Sétányon, ahol napközben a szervezők családi programokkal várják az érdeklődőket. Az MCC Feszt Pass megvásárlásával idén is mindenki teljessé teheti a fesztivál élményt. Ez magában foglalja az esztergomi vasútállomás és a rendezvény helyszíne közötti ingyenes fesztiváljáratot, valamint a strandfürdő használatát. A tavalyi rendezvényhez hasonlóan idén is ingyenesen lesz látogatható az Edu sétány, a napközbeni szakmai programok és az esti zenei programok egy része is – közölték az MCC Feszt szervezői.