Németh Balázs: Magyar Péter egy büdös bunkó!

Kap egy saját szemétdombot, mellé egy picike hatalmat, és azonnal baromi erősnek, illetve okosnak érzi magát, majd elkezdi játszani a munkásőrt! Mindannyian találkoztunk már ilyen kellemetlen emberekkel! Ennél is durvább, aki azt hiszi, hogy egyszer majd lesz hatalma, és már előre játssza a nagyfiút. Agresszív, erőszakos, gőgös, »ki, ha én nem«… Például fejhangon üvöltözik a Nemzeti Bank ügyintézőjével, és meg is fenyegeti, mert ő ezt is megteheti!