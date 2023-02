Befogadja Belgium az otthontalanná vált törököket és szíreket

Nicole de Moor belga menekültügyi és bevándorlási államtitkár hétfő reggel bejelentette, hogy Belgium kész segítséget nyújtani és átmenetileg befogadni azokat a török és szír állampolgárságú embereket, akik hazájukban a földrengés miatt otthontalanná váltak.

Az államtitkár elmondta, hogy a befogadásnak ugyanakkor feltételei vannak: az érkezőknek már Belgiumban kell éljen családtagjuk, és náluk is kell szállást kapniuk belgiumi tartózkodásuk teljes idejére.

Az államtitkár már lépéseket is tett annak érdekében, hogy a vízumkérelmek elbírálásakor a hatóságok soron kívül kezeljék a földrengés sújtotta körzetből érkezőket, valamint az elbírálás periódusát is néhány hétre csökkentette az egyébként akár hónapokig is elhúzódó eljárás helyett. Azok a török és szír állampolgárok, akik a földrengés idején Belgiumban élő családjuknál voltak éppen látogatóban, most Belgiumban maradhatnak tartózkodási engedélyük meghosszabbításával.

A belga államtitkár adatai szerint a földrengésben Törökországban és Szíriában együtt több mint ötmillió ember otthona semmisült meg.

Arra a kérdésre, hogy hozzávetőleg hány család érkezhet meg a két országból Belgiumba, az államtitkár nem tudott becslésekbe bocsátkozni, elmondása szerint erre a kérdésre az érkező kérvények számából lehet majd következtetni. Egyéb források szerint a Belgiumban élő törökök száma 2020-ban megközelítette a háromszázezret, a szírek száma 2019-ben pedig elérte a 23 500 főt.

Borítókép: Összedőlt ház romjai között mentők a törökországi Antakyában 2023. február 12-én, hat nappal a Dél-Törökországot és Észak-Szíriát sújtó 7,8-es erősségű földrengés után (Fotó: MTI/AP/Pétrosz Jannakurisz)