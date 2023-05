Mexikón nevet az internet népe

Nagy öröm fogadta a bejelentést Mexikóban, hogy az ország kormányának és az egyik legnagyobb gyógyszeripari vállalatának együttműködésében elkészült az első hazai fejlesztésű koronavírus elleni vakcina − számolt be az Associated Press hírügynökség. Az ugyanakkor még nem teljesen világos, hogy mire is fogják használni a védőoltásokat.

Két évvel ezelőtt, amikor az Egyesült Államok, Európa, Kína és Oroszország is saját vakcina fejlesztésébe kezdett, még javában tombolt a pandémia, ez azonban manapság már nem mondható el.

Mexikóban például a legutóbbi adatok szerint mindössze körülbelül napi háromezer új esetről számoltak be, ez a 127 milliós népességű országban rendkívül alacsony adat. Ehhez képest a járvány legintenzívebb szakaszaiban a napi új fertőzések száma meghaladta a hatvanezret.

#ÚLTIMAHORA 🚨 @ElenaBuylla, directora General del Conacyt, confirma #EnLaMañanera que Patria, la vacuna mexicana contra #COVID19, ya se encuentra terminada: 'se va a generar una soberanía en vacunas y la posibilidad de retorno de valor al pueblo de #México'. pic.twitter.com/hWgQLYyJy0 — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) May 3, 2023

A kormány tudományért és technológiáért felelős bizottságának elnöke, María Elena Álvarez-Buylla elmondta, hogy a saját fejlesztésű oltóanyagot emlékeztető oltásként fogják hasznosítani. Ennek hatékonyságát ugyanakkor sokan megkérdőjelezik.

Olyan ez, mintha a tegnapi újságot olvasnánk. Nincs értelme emlékeztetőként használni, amikor alapvetően nem erre tervezték

− mutatott rá Fidel Alejandro Sánchez, aki az országban terjedő vírusváltozatok követéséért felelős tanács tagja.

Mexikó még 2020 márciusában kezdte fejleszteni a „Patria”, vagy „Szülőföld” névre keresztelt vakcinát, a tesztelés folyamata azonban nagyon lassan haladt. Éppen ezért az ország mintegy 225 millió adag −leginkább Pfizer és Astra-Zeneca − oltóanyagot importált a vírus megfékezésének érdekében. 2022 szeptemberében további 9 millió dózist vásároltak a kubai Abdala vakcinából, annak ellenére, hogy azt leginkább a 2020-ban és 2021-ben terjedő változatok ellen fejlesztették ki. Az oltakozási kedv amúgy is rendkívül alacsony a közép-amerikai országban, a kubai vakcinák nagy része még mindig a raktárakban áll.

Ennek ellenére a mexikói tisztviselők pozitívan tekintenek a megkésett fejlesztésre.

Ez megnyitja az utat Mexikó előtt, hogy visszaszerezzük szuverenitásunkat a vakcinafejlesztés területén

− húzta alá Álvarez-Buylla.

A késedelmet az internet népe is kihasználta, a Twittert elárasztották a mexikói vakcinán viccelődő képek és videók.

Recibiendo la primera dosis de la Vacuna Patria pic.twitter.com/T7VxfiXqxF — @LuisValLe (@LuisValLe_A) May 3, 2023

A Patria vakcina első adagjának beadása

− áll a fenti bejegyzésben. Egy másik posztban a mexikói kormányt a lassúságáról híres Internet Explorer böngészőhöz hasonlították.

Cuando la 4at anuncia que ya tiene lista la Vacuna Patria para el COVID-19 pic.twitter.com/HVFlov0C2I — Chepe (@ChePeiretti) May 3, 2023

Borítókép: Koronavírus elleni oltást kap egy mexikói fiatal (Fotó: AP/Fernando Llano)