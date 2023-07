Ritka látvány az ilyesmi, méregzöld meteort sikerült levideózni

Elképesztően látványos, zöld meteort láttak Louisiana felett, amelyről több kamera is készített felvételt – adta hírül a The Guardian. A jelenséget Amerika más déli államaiból is megfigyelték, olyannyira, hogy az Amerikai Meteor Társaság arról tájékoztatott, hogy 49 bejelentés érkezett hozzájuk az ügyben.

A zöld szín a kisebb, gyors meteoroknál akkor jellemző, ha a belépéskor a Nap részecskéi interakcióba lépnek a légkörrel, míg a nagyobb méretű meteoroknál a zöld szín fém-, például vas- vagy magnéziumtartalomra utal.

