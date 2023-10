Olaszország határellenőrzést vezet be Szlovéniával közös határán

Az olasz belügyminiszter az iszlám radikalizálódás veszélyétől tart Európában, így Itáliában is. A brüsszeli és a franciaországi események is azt bizonyítják, hogy a tömeges és ellenőrzés nélküli migrációval a terrorizmus is beszivárgott Európába. A brüsszeli merénylő ugyanis Lampedusa szigetén keresztül érkezett Európába.

A terrorveszély kiszűrésére továbbra is szigorított nemzetbiztonsági ellenőrzések vannak hatályban Itáliában. Bár nem érkezett konkrét fenyegetés Olaszország ellen, de 28 ezer objektívum kiemelt védelme továbbra is érvényben marad.

Matteo Piantedosi olasz belügyminiszert kedden a római parlament képviselőházában elhangzott felszólalásában elmondta, hogy a kormány az egyre feszültebb nemzetközi hangulat miatt egyszerűsíteni és gyorsítani kívánja az Olaszországban menedékjoggal nem rendelkező személyek kitoloncolását.

Beszámolt arról, hogy az év eleje óta 3400 illegális bevándorló eltávolítását sikerült megvalósítani, ez meghaladja az előző évek számadatait. Kiemelte, hogy Olaszország európai támogatásokat vár az illegális bevándorlók fogva tartására alkalmas táborok létrehozásához, Itália nem maradhat egyedül a bevándorlók tömegeinek fogadásával.

A napokban történt véres események is bizonyítják, hogy az egész kontinens érdeke az, hogy zárt táborokban tartsák az érkezőket, míg nem bírálják el a menedékjogukat. Éppen ezért a kormány elsőrendű feladatának tartja, hogy minden tartományban legalább egy olyan létesítményt alakítson ki, amely alkalmas az újonnan érkezett illegális bevándorlók elhelyezésére.

– mondta a miniszter. A tárcavezető megjegyezte, hogy a migránsok kapilláris elosztása a különböző régiókban hozzájárul a közrend és közbiztonság megőrzéséhez, ugyanakkor az Európai Unió is erre kötelezi Itáliát. Jelenleg 141 ezer személy van elhelyezve országos szinten a befogadóközpontokban. A tárca vezetője arra is kitért, aggódik az Európában bekövetkezett terrorcselekmények miatt.

Bár mindeddig nem érte fenyegetés Olaszországot, de továbbra is érvényben maradnak a fokozott ellenőrzések. Piantedosi attól tart, hogy az izraeli–palesztin, valamint az ukrán–orosz fegyveres konfliktus miatt a migrációs nyomás megemelkedésére kell majd számítani.

Hangsúlyozta, az ellenőrzésekre még nagyobb szükség lesz, mint korábban. Nagy a veszélye ugyanis, hogy a közel-keleti háború az iszlám radikálisok aktiválásához vezet, ahogyan azt pár napja Franciaországban is láthattuk, vagy a brüsszeli vérengzések kapcsán. A belügyi tárca vezetője parlamenti felszólalásában kitért arra is, hogy a tavalyi évhez képest idén 376 százalékkal emelkedett meg a Tunéziából érkezett személyek száma. Az év eleje óta több, mint 140 ezer illegális bevándorló érte el Olaszországot a Földközi-tengeren keresztül.

Matteo Piantedosi tájékoztatta Bostjan Poklukar szlovén hivatali kollégáját, hogy az Európában és a Közel-Keleten megváltozott helyzet miatt biztonsági okokból határellenőrzést vezet be Szlovéniával közös határán – közölte szerdán a szlovén belügyminisztérium. Az olasz miniszterelnöki hivatal szerdai közleménye szerint a határellenőrzés október 21-től lép életbe, és tíz napig tart. Róma fenntartja magának a jogot, hogy az intézkedést a határidő lejárta után meghosszabbítsa.

A humanitárius katasztrófa elkerülésére hívta fel a figyelmet Ferenc pápa a szerda délelőtti általános kihallgatáson elhangzott beszédében a Szent Péter téren. Az Izrael és a Hamász terrorszervezet közti fegyveres konfliktus lezárására szólította fel a feleket.

A katolikus egyházfő azt is elmondta, hogy aggodalommal tölti el a konfliktus kiszélesedése, miközben már most is több különböző ponton dúl háború a világban

Hallgassanak el végre a fegyverek, és halljuk meg a szegények, az emberek, a gyermekek béke kiáltását. A háború nem oldja meg a problémákat, csak halált és pusztítást ültet a szívekbe. Csak gyűlöletet és bosszút szít. A háború eltörli a jövőt

– szólt Ferenc pápa a Vatikán szívében összegyűlt hívekhez.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/EPA-EFE/Alba Feixas)