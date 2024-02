Nógrádi György: Az Egyesült Államok évtizedek óta kijátssza egymás ellen Kínát és Oroszországot

Az oroszok az egész ukrán háborúban számoltak taktikai atomfegyverek bevetésével, ezt követelte többek közt Medvegyev is. Ennek ma semmilyen realitása nincs, mert nem látják értelmét, anélkül is az első körben sikereket értek el az oroszok, a második körben föl tudták tartóztatni az ukránokat, most pedig lassan, de mennek előre