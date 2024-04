A közel-keleti háború már Európában is folyik

Németországban az antiszemita bűncselekmények száma mintegy 37 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, míg az iszlamofób bűncselekmények száma mintegy tíz százalékkal emelkedett. A pontos számokat tekintve a biztonsági hatóságok 765 antiszemita és 137 iszlamofób bűncselekményt regisztráltak az idei év első három hónapjában, 2023 első három hónapjában 558 antiszemita és 124 iszlámellenes bűncselekményt regisztráltak. Ez derül ki a szövetségi kormány válaszából, amelyet Christoph de Vries kereszténydemokrata (CDU parlamenti képviselő kérdésére adott – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Auch der Umstand, dass die Zahl antisemitische Delikte 3,5 Mal so hoch ist wie die Zahl islamfeindlicher Straftaten, zeigt, Juden nicht überall und jederzeit sicher sind in unserem Land. 2/4 — Christoph de Vries (@VriesChristoph) April 15, 2024

A 2022-es évhez képest mindkét területen nagyjából megduplázódott a szám. Míg tavaly 5154 antiszemita bűncselekményt regisztrált a rendőrség, addig 2022-ben 2641-et. 610-ről 1464-re nőtt az iszlámellenes bűncselekmények száma. A 2024-es és 2023-as adatok azonban jelenleg még csak előzetesek. A késői jelentések vagy új megállapítások még változásokat eredményezhetnek.

A fokozódó antiszemitizmusra tekintettel a CDU belpolitikusa, de Vries konkrét és határozott intézkedéseket sürgetett, nem pedig üres frázisok állandó ismételgetését mindenféle jogszabályi következmény nélkül. Egy-egy tüntetésen például népirtásról beszéltek.

Schokkend! Antisemitische leuzen die aanzetten tot genocide weer te horen bij protest voor de Tweede Kamer. Dit is onacceptabel! Oproepen tot geweld tegen het Joodse volk moeten keihard worden aangepakt en bestraft! #Antisemitisme #PVV pic.twitter.com/ZdjYAjGGUT — Maikel Boon - PVV (@Maikel_PVV) April 9, 2024

Képviselőcsoportjának célja egy pártokon átívelő intézkedéscsomag a kormánypárti frakciókkal. A kereszténydemokraták és a keresztényszociális párt tagjai (CDU/CSU) a múlt héten egyebek mellett azt javasolták, hogy ismét minősítsék bűncselekménynek a bűnszervezetek és terrorista szervezetek úgynevezett szimpátiareklámozását, valamint a háború dicsőítését.

A német kormány antiszemitizmusért felelős biztosa, Felix Klein is megkongatta a vészharangot és az antiszemita bűncselekmények további növekedésére figyelmeztetett. Ennek hátterében az Izrael elleni iráni támadás áll.

A Hamász október 7-i, Izrael elleni terrortámadása az antiszemita bűncselekmények példátlan emelkedéséhez vezetett Európában, és ez várható Irán napokban elkövetett támadása után is

– mondta Klein a német sajtónak.

Güner Balci, Berlin Neukölln kerületének integrációs biztosa szintén egyértelmű összefüggést állapított meg a közel-keleti háború és a növekvő antiszemitizmus között. Kerületében a lakosság nagy része szimpatizál a Hamásszal, és egyfajta felszabadító szervezetnek tekinti – mondta Balci egy interjúban. Bár ez már az október 7-i terrortámadás előtt is így volt, azóta ez még nyilvánvalóbbá vált. Ugyanakkor a Németországi Muszlimok Koordinációs Tanácsa novemberben arra panaszkodott, hogy a közel-keleti háború miatt a muszlimok is szóbeli vagy fizikai támadásoknak vannak kitéve. Több tucat támadás történt, és az iskolákban is megbélyegzik a gyerekeket és fiatalokat.

Güner Balcı - Wie d Integrationsbeauftragte aus Berlin-Neukölln den Judenhass unter Einwanderern erlebt https://t.co/4Fa2xhV1rz — Katharina Lange (@katmonlan) April 16, 2024

