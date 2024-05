Bakondi György: A migrációs paktum ellentétes a magyar nemzeti érdekekkel

Bakondi György elmondta, hogy kedden az Európa Tanács jóváhagyta a migrációs és menekültügyi paktumot és három hónapos ütemterv alapján már megkezdődött a végrehajtási rendeletek kidolgozása. Hozzátette, ezt követően a tagállamoknak is terveket kell készíteniük, és a paktum két év múlva lép hatályba.

A kilenc jogszabályból álló paktumból Bakondi György kiemelte, hogy a tagországoknak a kiszabott kvótának megfelelő létszámban illegális bevándorlókat kell fogadniuk. Ha nem fogadják, akkor személyenként húszezer eurós büntetést kell fizetniük. Elmondta, hogy a Magyarországra vonatkozó kvótaszámot még nem állapították meg, de szerinte az jelentős lesz.

Válsághelyzetben a meghatározott kvótaszámon felül is oszthatnának szét illegális bevándorlókat, ugyanakkor azt, hogy mi tekinthető válsághelyzetnek, azt az Európai Bizottság dönti el.

– jegyezte meg.

A paktum része, hogy a határ közelében több ezer személy befogadására alkalmas migránstáborokat kell létrehozni.

– közölte.

Bakondi György kifogásolta, hogy az EU „áttörte azt az elvet, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő”. Kimondták ugyanis, hogy az úgynevezett NGO-k, a civil szervezetek nem büntethetők, ha akár díjazás ellenében is segítik az illegális migrációt. Megjegyezte, hogy a paktum kidolgozásánál nem vették figyelembe a magyar tapasztalatokat, pedig Magyarország szilárdan őrizte a határokat az elmúlt kilenc évben.

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint az Európai Bizottság és az Európai Parlament (EP) számára is fontos volt, hogy a paktum elfogadása megtörténjen a választási kampányban, és az értékelésekben azt lehessen állítani, hogy az EP jelentős lépést tett az illegális migráció kérdésében. Mint mondta, ez meg is kezdődött Európa-szerte, így Magyarországon is a balliberális médiában.

Kulcskérdés, hogy az EP-választások után változás történjen a Európai Parlament és az Európai Bizottság összetételében, és a magyar emberek és az európaiak biztonságát szolgáló, új migrációs politikát alakítsanak ki.

– hangsúlyozta Bakondi György.

Borítókép: Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszél az illegális migránsok által a déli határon megrongált szolgálati járműveket bemutató sajtótájékoztatón a XI. Országos Rendőr- és Tűzoltónap helyszínén, a Városligetben 2024. április 26-án (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)