Erdőtűzek tombolnak a horvátországi nyaralóhelyeken + videó

Kiterjedt erdőtüzekkel küzdenek a horvátországi Dalmáciában lévő üdülőhelyek környékén – jelentette a horvát média. Észak-Macedóniában szintén mintegy 66 erdőtűz ütött ki az elmúlt 24 órában.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf bejelentette, hogy helikopterekkel is segíti a tűzoltást a Magyar Honvédség Észak-Macedóniában.

A miniszter közölte: egy Airbus H-225M típusú forgószárnyast a szolnoki MH 86. Helikopterdandár állományából, egy Mi–17-est pedig a bosznia-hercegovinai EUFOR-ból küldtek. A magyar légierő nem először nyújt segítséget természeti katasztrófáknál, tavaly nyáron Szlovéniában segítettek magyar helikopterek. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is bejelentette, hogy a magyar kormány tűzoltó terepjárókat is küld az oltási munkálatokhoz.

A legsúlyosabb incidens Horvátországban a déli parti város, Tucepi közelében történt, ahol egy tűzoltó megsérült. Az éjszakán át fújó erős szél megnehezítette a tomboló, több kilométeres láng leküzdését. Sokan nem aludtak éjszaka, és többen kiürítették otthonaikat

– közölte a HRT horvát állami műsorszolgáltató. Az áramellátás megszakadt és több robbanást lehetett hallani, valószínűleg gázpalackokból – közölte a HRT.

Az oltást az intenzív széllökések, valamint a változó irányú széljárás nehezíti.

A lángok a térség három legnépszerűbb üdülőközpontja, Sibenik, Zadar és Makarska városok közelében is felcsaptak. Több falut vastag por- és hamuréteg lepett el, a lakosság egy részét evakuálták.

Jelenleg is több száz tűzoltó dolgozik a tűz megfékezésén. a nehézségek miatt egyes utak Zadar és Makarska között ideiglenesen járhatatlanná váltak, a helyi rendőrség azt kéri a sofőröktől, legyenek megértőek, és közlekedjenek óvatosan.

Hatalmas tüzek lepték el Horvátországban a Skradin és Smokovic környéki területeket is, az idei nyaralási szezon első nagyobb dalmáciai erdőtüzének részeként. A tűz vonala négy kilométer hosszan húzódott, a lángok Biokovo környékén támadták az erdőt. Végül sikerült megfékezni a tüzet Smokovic környékén, míg Sibenik-Knin megyében a tűzoltók jelenleg is igyekeznek megakadályozni, hogy a tűz továbbterjedjen a Krka Nemzeti Park felé.

A terjedő hírek tehát, amelyek szerint a dalmáciai erdőtüzeket már sikerült ellenőrzés alá vonni, csak részben igazak.

A tűzoltók jóvoltából a legutóbbi nagy dalmáciai erdőtűzet végre sikerült megfékezni, de miközben a tűz három részre szakadt, erdők, autók és házak égtek Tucepiben és környékén. Ugyanis hatalmas erdőtűz ütött ki Gornji Tucepiben is, pontosabban Covici környékén, ahol még mindig nehéz a helyzet a helyszínen. A legfrissebb információik szerint a tűz behatolt a Biokovo Natúrparkba, és elpusztított egy tanyát. Erős detonációkat lehetett hallani Gornji Tucepitől is.

Jelenleg is 237 tűzoltó tartózkodik a helyszínen, oltják a tüzet, és úgy tűnik, hogy a lángok többsége már ellenőrzés alatt áll

– írta a Total Croatia.

A Split–Dalmácia megyéből érkezett 237 tűzoltó mellett 55 tűzoltóautó is van a helyszínen.

24 óra alatt több mint 100 tűzesetre kellett reagálni, több mint 1000 tűzoltóval és 20 tűzoltó-repülőgéppel

– közölte a horvát tűzoltók szövetsége. Egyes hírek szerint már a katonaságot is bevetették a tűz megfékezésére Horvátországban.

Az egymást követő hőhullámok hozzájárultak a tüzek kiváltásához a balkáni régióban a nyári turisztikai szezon csúcspontján. Az olyan országok, mint Észak-Macedónia, Bulgária és Albánia, mind külföldről kértek segítséget. Észak-Macedónia kedden az Európai Unió segítségét is kérte, az ország sürgősségi központjának vezetője, Sztojancse Angelov pedig azt mondta, ha a helyzet romlik, a kormánynak a NATO-tól is segítséget kell kérnie. Az EU polgári védelmi mechanizmusa által biztosított repülőgépek Bulgáriában és Albániában is csatlakoztak a tűzoltási erőfeszítésekhez – írta az AP.

Borítókép: Erdőtűz Horvátországban (képünk illusztráció) (Fotó: AFP/Jure Makovec)