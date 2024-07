Nógrádi György: Sikeresek a miniszterelnök kezdeményezései

A NATO-csúcson egy rendkívül komoly oroszellenesség és ukránbarát vélemény formálódott meg, és látszik, hogy Stoltenberg, aki még egy rövid ideig a NATO főtitkára, kőkeményen ragaszkodik ahhoz, hogy a NATO-tagállamok a jövőben is támogassák Ukrajnát. Gyakorlatilag a NATO-csúcs a szervezet létrejöttének 75. évfordulóját ünnepelte most, de ezt is meghatározta az ukrán helyzet.