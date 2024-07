Többször része volt már rémisztő találkozásokban külföldiekkel, például egy afgán férfival, aki hazáig követte, arab nyelven kiabált vele, sőt még magához is nyúlt közben – számolt be róla Alexandra Phillips. A brit újságírónő és politikus, aki 2019 és 2020 között a Brexit Párt európai parlamenti képviselője volt, a Talk TV-nek beszélt arról, hogy miket kell átélnie a nőknek, különösen a szőke nőknek Londonban, akiket rendszeresen zaklatnak a bevándorlók – írja a Document norvég hírportál, hívja fel rá a figyelmet a V4NA hírügynökség.

Phillips azt mondja, hogy elviseli, ha rasszistának nevezik, mert szerinte a nők biztonsága a saját hazájukban sokkal fontosabb kellene hogy legyen, mint az, hogy nehogy megsértsen egy kisebbséget.

A politikus szerint az Interpol, az Europol és a CIA rendelkezik adatokkal arról, hogy kik követnek el bűncselekményeket a világ különböző országaiban, és több statisztikára is felhívja a figyelmet.

2020–2023-as időszakban Dániában 158 százalékkal nőtt a nem nyugati bevándorlók száma. Ugyanebben az időszakban a bűnözés 31 százalékkal nőtt Dániában, sőt

szintén ugyanebben az időszakban a szexuális bűncselekmények száma 248 százalékkal emelkedett. Az elkövetők közül szinte senki sem Nyugaton született.

Svédország esetében a 2020–2023-as időszakban a nem nyugati bevándorlás 86 százalékkal, a bűnözés pedig 24 százalékkal nőtt. A nemi erőszakok száma Svédországban ebben az időszakban 359 százalékkal emelkedett. Lehet, hogy van összefüggés? – teszi fel a kérdést Phillips, és kijelenti:

tömegesen importálunk nem nyugati szexuális erőszaktevőket.

A politikus, aki most a Nigel Farage-féle Reform UK-hoz csatlakozott, azt mondja, hogy őszintének kell lenni ezekkel a számokkal kapcsolatban az Egyesült Királyságban is, mivel az olyan emberek, mint ő, már azzal is veszélynek vannak kitéve, hogy a metróval mennek haza a munkahelyükről.

Nem akarok olyan országban élni, amely nem tartja elég fontosnak a biztonságomat ahhoz, hogy beszéljen erről a kérdésről

– fogalmazott Phillips.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)