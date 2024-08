Csalókák a statisztikák, komoly veszélyt jelentenek a magányos szélsőségesek

Az iszlamista fenyegetést jelentő személyek listájára akkor kerül fel valaki, ha a hatóságok úgy vélik, hogy képes súlyos politikai indíttatású cselekmények, köztük terrortámadások elkövetésére, a hatóságoknak pedig bizonyos tényekkel kell rendelkezniük, amelyek indokolják ezt a besorolást. A BKA szóvivője arról számolt be, hogy jelenleg 472 személyt soroltak be a vallási indíttatású fenyegetés kategóriájába. Közülük 96 személyt német börtönökben tartanak fogva, 168-an külföldön, 208-an pedig Németországban szabadlábon vannak. 2023-ban 483 iszlamista terroristát regisztráltak.

A szóvivő ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a Hamász Izral elleni október 7-i támadása óta Németországban továbbra is fokozott érzelmekre és mozgósításra lehet számítani, elsősorban a palesztinbarát spektrum részéről. Ez pedig nemcsak az olyan terrorszervezetekre vonatkozik, mint az Iszlám Állam (ISIS) vagy az al-Kaida, hanem magánszemélyekre is. Számukra az izraeli és gázai fejlemények szubjektíven érzékelhető bátorítást jelenthetnek egy támadásra. A rendkívül kiszámíthatatlan veszélyt ma elsősorban a főként az interneten radikalizálódott egyéni elkövetők jelentik. Vagyis függetlenül attól, hogy a statisztikailag rögzített számok csökkennek, a veszély továbbra is igen nagy, és nehezebben is kiszámítható.

