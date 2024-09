Bóka János: A Nyugat-Balkán nélkül Európa nem lehet teljes

Bóka János az európai uniós ügyekért felelős miniszter az Általános Ügyek Tanácsának ülését követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy az ülésen lehetőség adódott az elnökség prioritásainak a bemutatására, különös tekintettel az általános versenyképességi célkitűzésekre.

– Bízunk abban, hogy a versenyképességet valamennyi tanácsi formációban meg tudjuk vitatni, és megfelelően elő tudjuk készíteni az Európai Unió Tanácsának november 8-ra tervezett budapesti informális ülését

– jelentette ki Bóka János

A tárcavezető azt is közölte, hogy nagy hangsúlyt kívánnak helyezni az uniós bővítésre is, amely reményei szerint továbbra is az Európai Unió egyik legsikeresebb politikája, valamint objektív és érdem alapú folyamat maradhat.

Abban is bízom, hogy a politikai figyelmet újra sikerül a Nyugat-Balkánra irányítani, és hogy valamennyi nyugat-balkáni tagjelölt ország érdemi lépést tud tenni a magyar elnökség alatt a csatlakozás érdekében

– közölte Bóka János, majd hozzátette: „A Nyugat-Balkán nélkül Európa nem lehet teljes.”

Az ülésen szó esett a közös mezőgazdasági politika és a kohéziós politika jövőjéről, a demográfiai kihívásokról, illetve az európai biztonság és védelempolitika erősítéséről. Az Általános Ügyek Tanácsa emellett egy horizontális vitát folytatott a tanács jogállamisági párbeszéde jegyében, amely során a bizottság 2024. évi jogállamisági jelentésének a horizontális fejezeteit mutatták be a tagállamok.

– A vita során a miniszterek tudomásul vették, hogy a bizottság általánosságban pozitívan értékeli a jogállamiság fejlődését az EU-ban

– mondta Bóka János.

Kiemelte azt is, hogy egy történelmi jelentőségű eseményre is sor került az ülésen: első alkalommal történt meg, hogy négy tagjelölt ország – Albánia, Észak-Macedónia, Montenegró és Szerbia – miniszteri szinten képviseltette magát.

– Ők is részt vettek a jogállamisági párbeszédben. Az ő országukat érintő horizontális megjegyzésekről folytattak vitát a tagállamokkal

– emelte ki a tárcavezető, majd hozzátette:

– Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ezt a vitát nem róluk, hanem velük folytattuk, és bízom benne, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy az Európai Unió és a Nyugat-Balkán tagjelölt országok közötti politikai együttműködés szorosabb és célravezetőbb lesz, hogy ez a folyamat ezeknek az országoknak a tagjelöltségét is közelebb viszi a tagsághoz

Az ülésen előkészítésre került az október 17–18-án esedékes miniszteri csúcstalálkozó ülése is.

Borítókép: Bóka János (Forrás: Facebook)