Szijjártó Péter: A kormány mindent megtesz azért, hogy Románia még idén beléphessen a schengeni övezetbe

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a román belügyminiszterrel folytatott egyeztetését követően először is leszögezte, hogy hazánknak nemzeti érdeke a szomszédos ország csatlakozása a schengeni övezethez, minthogy a közúti határellenőrzés megszűnésével egyrészt eltűnnének a hosszú sorok az átkelőknél, másrészt a forgalom rendelkezésére lehetne bocsátani azonnal tíz, jelenleg csak szombaton használható közúti kapcsolatot.

Kiemelte, hogy mindezzel egyszerűbb lesz a kapcsolattartás a határ két oldalán élő magyar közösségek között is. Arra is kitért, hogy Románia Magyarország egyik legfőbb exportpiaca, így a vállalatok számára is rendkívül kedvező lenne a schengeni tagság, ezáltal még jobb eredményeket mutathatnának fel.

Szóval csak nyerünk Románia schengeni csatlakozásán, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a magyar európai uniós elnökség időszaka alatt Románia be tudjon lépni az övezetbe

– mondta.

Nagyon reméljük, hogy a nyugat-európai országok sem lesznek képmutatóak, és mindazok, akik eddig arról beszéltek, hogy mindezt támogatják, támogatni is fogják, s őszintén reméljük, hogy akik legutóbb megvétózták a románok schengeni csatlakozását, ezúttal nem fogják gátolni az európai konszenzus, a közös európai álláspont létrejöttét – tette hozzá.

Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy megállapodást írt alá a két ország a határon átnyúló bűnüldözési együttműködésről. Rámutatott, hogy mindkét ország olyan útvonalon fekszik, amelyet korábban előszeretettel használtak az illegális bevándorlók és a rájuk épülő szervezett bűnözés.

Tennék ezt most is, ha Románia és Magyarország nem lépne fel annyira szigorúan a migránsokkal, az embercsempészettel és a szervezett bűnözéssel szemben, mint ahogy csináljuk

– közölte. Aláhúzta, hogy a felek megállapodtak ezen együttműködésük még szorosabbra fűzéséről, a mostaninál is aktívabb együttműködésről a biztonság fenntartása érdekében.

Egyértelműen látszik az, hogy az illegális migrációt kiváltó okok nem indultak enyhülésnek, azok egyre súlyosabbak, így az illegális migrációs hullámok is egyre nagyobb mértékben fel fogják ütni a fejüket itt Európa délkeleti határán

– figyelmeztetett. A miniszter végül ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy Magyarország és Románia kulcspozícióban van a tekintetben, hogy magukat és Európát is megóvják az illegális bevándorlóktól.

És természetesen meg is fogjuk védeni magunkat az illegális migránsoktól még akkor is, ha Brüsszelből ezért büntetéssel sújtanak minket, mert nekünk a magyar emberek biztonsága az első

– szögezte le. Rámutatott, hogy a kétoldalú bűnüldözési együttműködés segíteni fog Magyarország és a magyar emberek megvédésében.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook)