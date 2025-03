A franciák élen járnak az orosz gáz vásárlásában

A tanulmány szerint különösen Olaszország, Csehország és Franciaország növelte gázvásárlásait Oroszországtól és az import 2025-ben is tovább fog nőni. A földgáz ára 2024-ben csaknem hatvan százalékkal emelkedett.

Az Ember szerint azonban az ellátás biztonsága nem lenne garantált, ha az EU egyáltalán nem vásárolna orosz gázt. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra is, hogy más külföldi források esetében is növekszik a bizonytalanság.

Az Egyesült Államokkal kapcsolatos geopolitikai feszültségek megnövelték az onnan származó LNG-szállításokra való támaszkodás kockázatát

– írják.

Az EU legnagyobb gázszállítói jelenleg Norvégia és az Egyesült Államok. Mivel Európának a következő években is szüksége lesz gázra, az EU Bizottsága szeretné szorosabbra fűzni az energiakapcsolatokat az Egyesült Államokkal. Igyekeznek minél jobban diverzifikálni, de nincs sok alternatíva az LNG beszerzésére – mondta Dan Jorgensen uniós energiaügyi biztos.

Az EU függetleníteni akarja magát az Oroszországtól származó fosszilis tüzelőanyagoktól. Ez továbbra is prioritás marad

– mondta Jorgensen a közelmúltban a European Newsroom hírügynökségi hálózatnak adott interjújában, amelynek a német dpa is tagja. Az EU-bizottság jelenleg az orosz fosszilis tüzelőanyagokból való fokozatos kivonulás ütemtervén dolgozik. Ezt a következő hetekben kívánják bemutatni.

A Handelsblattban Jorgensen bírálta a tagállamok magatartását.

Teljesen tarthatatlan, hogy továbbra is fosszilis tüzelőanyagokat vásárolunk Oroszországtól, és ezzel közvetve Putyin hadikasszáját töltjük meg – mondta az energiaügyi biztos. Kiemelte:

A háború kezdete óta annyi pénzt költöttünk Oroszországból származó fosszilis tüzelőanyagokra, amennyibe 2400 F–35 vadászgép kerülne.

Borítókép: Egyre több orosz gázt vásárol az EU (Fotó: AFP)