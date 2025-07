Brüsszel hitelességi válságban: Von der Leyen milliárdos ígérete zátonyra futott

A skóciai tárgyalásokon vasárnap bejelentett megállapodás elsőre áttörésnek tűnhetett is volna: Trump azt ígérte, hogy az EU-termékekre kivetni tervezett vámtarifákat 15 százalékra csökkenti. Cserébe Von der Leyen Brüsszel nevében több gigantikus vállalást is tett: az Európai Unió 750 milliárd dollár értékben vásárolna amerikai energiát, és 600 milliárd dollárt fektetne be az amerikai gazdaságba – többek között a védelmi iparba, írja az Origó. Más kérdés, hogy ennél még a britek is jobb egyezményt értek el, ezt a számok is bizonyítják. Brüsszel háborúpárti vezetői nem tudják és nem is akarják az európai érdekeket megvédeni.

Donald Trump amerikai elnök kezet fog Ursula von der Leyennel, miután egyezséget kötöttek a kereskedelmi megállapodásról (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)