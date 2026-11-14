A vagyonosok adója lett a mumus Európa egyik leggazdagabb országában is — kormányválság a dolog vége

Jetten a koalíció működésének alapvető újragondolását sürgette, amit több miniszter is támogatott. A tárgyalásokat követően elismerte: az utóbbi időben nem alakult megfelelően a koalíciós együttműködés, ami a pártok közötti kapcsolatokra is rányomta bélyegét.

Ezen lehet és kell is javítani, mind szakmai, mind politikai, mind személyes szinten

— hangsúlyozta. Mint mondta, ha a tárgyalások pénteken végleg lezárultak volna, az a koalíció felbomlásához is vezethetett volna.

A patthelyzet ugyanakkor továbbra is fennáll, az egyeztetéseket a hétvégén folytatják.

Válságról válságra

Mint arról tavaly lapunk is beszámolt, a korábbi, Dick Schoof vezette kormány 2025 júniusában omlott össze az EU egyik leggazdagabb — vásárlóerő-paritáson a harmadik leghetetősebb — országában, miután Geert Wilders bevándorlásellenes Szabadságpártja (PVV) kilépett a négypárti koalícióból a menekültügyi politika körüli nézeteltérések miatt. Az ezt követő előre hozott parlamenti választásokon a Rob Jetten vezette D66 került az élre, majd a párt a VVD-vel és a CDA-val alakított ki kisebbségi koalíciós kormányt. Januárban arról írtunk: a politikai instabilitást vetíti előre, hogy a fősodorbeli pártok mellőzték Wilders Szabadságpártját.

Dick Schoof előző holland kormányfő. Fotó: THOMAS TRAASDAHL / Ritzau Scanpix

De Jetten kormánya egyik parlamenti házban sem rendelkezik többséggel, ezért minden fontosabb döntéshez ellenzéki támogatásra szorul. Ha a vagyonadó-módosítás átmegy a parlamenten, a VVD kilépése sodorhatja veszélybe a kabinetet. Ha viszont elbukik a javaslat, bizalmatlansági indítvány következhet, ami szintén a kormány bukásához vezethet — emlékeztet laptársunk, a Világgazdaság, hozzátéve: a holland vita magyar szempontból is érdekes, hiszen Magyarországon szintén napirenden van a vagyonadó kérdése.

A tervezett hazai szabályozás az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyonrészre főszabály szerint évi egyszázalékos adót vetne ki. A Joint Venture Szövetség becslése szerint mintegy 6400 magánszemélyhez köthető legalább egymilliárd forint értékű cégvagyon, az érintett vállalkozások összesített értéke pedig elérheti a 30 ezer milliárd forintot.