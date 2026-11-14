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A vagyonosok adója lett a mumus Európa egyik leggazdagabb országában is — kormányválság a dolog vége

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A hollandoknál sem árad a Tisza, ideig-óráig maradtak egyelőre együtt a koalíciós pártok.

Szőcs László
Forrás: MTI, NLTimes, Magyar Nemzet, Világgazdaság2026. 11. 14. 12:11
Rob Jetten holland miniszterelnök
Rob Jetten holland miniszterelnök Fotó: Lina Selg Forrás: AFP

Jetten a koalíció működésének alapvető újragondolását sürgette, amit több miniszter is támogatott. A tárgyalásokat követően elismerte: az utóbbi időben nem alakult megfelelően a koalíciós együttműködés, ami a pártok közötti kapcsolatokra is rányomta bélyegét.

Ezen lehet és kell is javítani, mind szakmai, mind politikai, mind személyes szinten

— hangsúlyozta. Mint mondta, ha a tárgyalások pénteken végleg lezárultak volna, az a koalíció felbomlásához is vezethetett volna.

A patthelyzet ugyanakkor továbbra is fennáll, az egyeztetéseket a hétvégén folytatják.

Válságról válságra 

Mint arról tavaly lapunk is beszámolt, a korábbi, Dick Schoof vezette kormány 2025 júniusában omlott össze az EU egyik leggazdagabb — vásárlóerő-paritáson a harmadik leghetetősebb — országában, miután Geert Wilders bevándorlásellenes Szabadságpártja (PVV) kilépett a négypárti koalícióból a menekültügyi politika körüli nézeteltérések miatt. Az ezt követő előre hozott parlamenti választásokon a Rob Jetten vezette D66 került az élre, majd a párt a VVD-vel és a CDA-val alakított ki kisebbségi koalíciós kormányt. Januárban arról írtunk: a politikai instabilitást vetíti előre, hogy a fősodorbeli pártok mellőzték Wilders Szabadságpártját.    

The Netherlands' Prime Minister Dick Schoof (C) arrives to attend the 7th European Political Community (EPC) Summit at the Bella Center in Copenhagen on October 2, 2025. (Photo by Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT
Dick Schoof előző holland kormányfő. Fotó: THOMAS TRAASDAHL / Ritzau Scanpix

De Jetten kormánya egyik parlamenti házban sem rendelkezik többséggel, ezért minden fontosabb döntéshez ellenzéki támogatásra szorul. Ha a vagyonadó-módosítás átmegy a parlamenten, a VVD kilépése sodorhatja veszélybe a kabinetet. Ha viszont elbukik a javaslat, bizalmatlansági indítvány következhet, ami szintén a kormány bukásához vezethet — emlékeztet laptársunk, a Világgazdaság, hozzátéve: a holland vita magyar szempontból is érdekes, hiszen Magyarországon szintén napirenden van a vagyonadó kérdése.

A tervezett hazai szabályozás az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyonrészre főszabály szerint évi egyszázalékos adót vetne ki. A Joint Venture Szövetség becslése szerint mintegy 6400 magánszemélyhez köthető legalább egymilliárd forint értékű cégvagyon, az érintett vállalkozások összesített értéke pedig elérheti a 30 ezer milliárd forintot.

 

 

HollandiavagyonadóDick SchoofTiszakormányválságVVDSzóljon hozzá!

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