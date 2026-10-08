Gondolatok a vagyonadóról

A bevételi ígéret már a bejelentés hetében szétcsúszott. A miniszterelnök korábban évi 300–600 milliárd forintot említett. A szaktárca a Világgazdaság beszámolója szerint 150–200 milliárddal számol, a hatásvizsgálati lap négy évre 800 milliárdot vár. Ez nem technikai eltérés, hanem a vagyonadók klasszikus mintája: a politikai felső becslés és az adminisztratív alsó becslés között nagyságrendi rés van, még mielőtt az elkerülés, az átértékelés és a kivonulás elkezdődne.

A hazai előzmény sem biztató. A Gyurcsány-kormány luxusadóját az Alkotmánybíróság 2008-ban semmisítette meg. A Bajnai-kormány 2009-es vagyonadója a 30 millió forint feletti lakóingatlanra 0,25–0,5 százalékot vetett volna ki, önbevallással, forgalmi érték alapján, tízszázalékos tűréshatárral. Az Alkotmánybíróság 2010. január 26-án egyhangúlag, visszamenőleg törölte a lakóingatlanokra vonatkozó részt. Nem az ingatlanadó elvét mondta alkotmányellenesnek, hanem a bizonytalan forgalmi értéken nyugvó önadózást és annak szankcionálását: az értékbecslések között 30–40 százalékos eltérés is szokásos, miközben a törvény tíz százaléknál már bírságot helyezett kilátásba.

A mostani tervezet ugyanezt a problémát terjeszti ki a nehezebb vagyonelemekre. Tőzsdei részvénynek van ára. Egy zártkörű cégnek, egy külföldi vagyonkezelőben lévő részesedésnek vagy egy műtárgynak nincs. A Niveus már a társadalmi egyeztetés napján jelezte: az érintetteknek 2026 végére részletes vagyonleltár kell, és egy későbbi ellenőrzésen azt is alá kell támasztaniuk, hogyan határozták meg az értéket. Ez nem oligarchavédelem. Ez ugyanaz a jogbizonytalanság, ami tizenhat éve elbuktatta az előző kísérletet.

A nemzetközi mérleg hasonlóan szűk. 1990-ben tizenkét OECD-ország szedett egyéni nettóvagyon-adót. Ausztria 1994-ben, Dánia és Németország 1997-ben, Hollandia 2001-ben, Finnország, Izland és Luxemburg 2006-ban, Svédország 2007-ben, Franciaország 2018-ban hagyta abba. Ma az OECD-ben lényegében Norvégia, Spanyolország, Svájc és Kolumbia tartja fenn. A bevétel sehol sem stratégiai.