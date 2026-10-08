Ezt az egyetlen könyv, ami magyarul is megjelent a friss irodalmi Nobel-díjas Anne Carsontól

A történetnél azonban talán még fontosabb annak formája. Carson nem egyszerűen egy meleg szerelmestörténetként írja újra a Héraklész–Gérüón-mítoszt, hanem fogja a Sztészikhorosz-töredékeket, és eléjük illeszt egy fiktív tudományos kutatást, saját fordításokat készít, amiből fokozatosan átcsúszik a modern Gérüón történetébe. Tulajdonképpen az egész könyv azzal a gondolattal játszik, hogy az íróval együtt egy elveszett ókori művet próbálunk rekonstruálni.

A történet így maga is régészeti leletnek tűnik: az olvasónak kell összeraknia a Gérüón életéből fennmaradt darabokat. Mintha Sztészikhorosz elveszett eposzának töredékeit olvasnánk – csak éppen egy kortárs fiú életének romjai között.

A Vörös önéletrajza egyszerre görög mitológiai parafrázis, felnövés történet, szerelmi regény és az identitásról szóló költői mű, amiben keveredik a kommentár, a vers, a próza, a modern regény és a fiktív tudományos szöveg. Ha keserű világszemléletében nem is feltétlenül osztozik minden olvasó, formai játékaiban mindeképpen könnyű örömre lelni.