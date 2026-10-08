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Ezt az egyetlen könyv, ami magyarul is megjelent a friss irodalmi Nobel-díjas Anne Carsontól

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Anne Carson költészetének egyik legizgalmasabb sajátossága, ahogy az ókori görög irodalmból szabad átjárót nyit a jelenbe. A friss Nobel-díjas költő, esszéista, műfordító és klasszika-filológus legismertebb műve, a Vörös önéletrajza is ebből a kísérletből született: egy több mint kétezer éves, töredékesen fennmaradt görög eposz történetét alakítja át különös, modern verses regénnyé.

Dani Áron
2026. 10. 08. 16:19
Anne Carson angol nyelvű könyvei az idei irodalmi Nobel-díj kihírdetsekor . Fotó: Jonthan Nackstrand / AFP
Anne Carson angol nyelvű könyvei az idei irodalmi Nobel-díj kihírdetsekor . Fotó: Jonthan Nackstrand / AFP

A történetnél azonban talán még fontosabb annak formája. Carson nem egyszerűen egy meleg szerelmestörténetként írja újra a Héraklész–Gérüón-mítoszt, hanem fogja a Sztészikhorosz-töredékeket, és eléjük illeszt egy fiktív tudományos kutatást, saját fordításokat készít, amiből fokozatosan átcsúszik a modern Gérüón történetébe. Tulajdonképpen az egész könyv azzal a gondolattal játszik, hogy az íróval együtt egy elveszett ókori művet próbálunk rekonstruálni.

A történet így maga is régészeti leletnek tűnik: az olvasónak kell összeraknia a Gérüón életéből fennmaradt darabokat. Mintha Sztészikhorosz elveszett eposzának töredékeit olvasnánk – csak éppen egy kortárs fiú életének romjai között.

A Vörös önéletrajza egyszerre görög mitológiai parafrázis, felnövés történet, szerelmi regény és az identitásról szóló költői mű, amiben keveredik a kommentár, a vers, a próza, a modern regény és a fiktív tudományos szöveg. Ha keserű világszemléletében nem is feltétlenül osztozik minden olvasó, formai játékaiban mindeképpen könnyű örömre lelni.

A könyv magyarul a Magvető gondozásában, Fenyvesi Orsolya fordításában jelent meg 2017-ben, majd húsz évvel az eredeti megjelenés után, és jelenleg ez Anne Carson egyetlen magyarul hozzáférhető kötete. A Nobel-díj után azonban feltételezhetjük, hogy hamarosan a boltok polcaira kerülnek olyan művei is, mint a Glass, ​Irony and God, vagy az Eros ​the Bittersweet.  

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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