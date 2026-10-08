Megmagyarázta a minisztérium, miért küldtek levelet az egyházi iskoláknak

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Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szerint nem gyűjtenek új adatokat az egyházi és magániskolák dolgozóinak magánéletéről, csupán a meglévő családiállapot-nyilvántartások jogszabályoknak megfelelő vezetését kérték. A tárca szerint nincs szó arról, hogy azt vizsgálnák, ki kivel él együtt, a Háttér Társaság ugyanakkor megerősítette, hogy júliusban éppen a családi állapotra vonatkozó adatgyűjtés megszüntetését kezdeményezte.

Gábor Márton
2026. 10. 08. 14:38
Forrás: Lannert Judit / Facebook

A minisztérium szerint ennek célja éppen az, hogy az adatbekérés során ne kelljen külön megjelölni, hogy valaki házasságban vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban él. A tárca értelmezése szerint ezzel elkerülhető, hogy a munkavállalóknak a foglalkoztatásuk szempontjából szükségtelen, magánéletükre vonatkozó érzékeny információt kelljen felfedniük, amelyből akár szexuális irányultságukra is következtetni lehet.

A minisztérium azt is egyértelművé tette, hogy az adatok alapján semmilyen kvóta meghatározását nem tervezi.

A Háttér Társaság szerint ők kezdeményezték az ügyet

A Háttér Társaság lapunknak küldött válaszában megerősítette, hogy jogsegélyszolgálatához érkezett konkrét panasz nyomán 2026. július 15-én közérdekű bejelentéssel fordult az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz.

A szervezet közlése szerint elsősorban azt kérték, hogy szüntessék meg a családi állapotra vonatkozó – valamennyi, így az egyházi és magániskolákra is kiterjedő – adatgyűjtést. Másodsorban pedig azt indítványozták, hogy amennyiben az adatgyűjtés megszüntetése nem lehetséges, a nyilvántartásokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően vezessék.

A két közlés között tehát abban nincs vita, hogy a Háttér Társaság közérdekű bejelentést tett a minisztériumnál. A vita elsősorban az intézkedés értelmezéséről szól: míg a Háttér Társaság eredetileg a családi állapotra vonatkozó adatgyűjtés megszüntetését kérte, a minisztérium szerint az ezt követő intézkedés nem új adatfelvételt, hanem a meglévő nyilvántartások jogszabályokhoz igazítását jelenti.

Rétvári Bence ugyanakkor korábban éppen azt kifogásolta, hogy a változtatás az egyházi és magániskolák adminisztrációját is érinti. A KDNP frakcióvezetője szerint a levél arra kötelezi az intézményeket, hogy a pedagógusok személyi adatainál egymás mellett kezeljék a házastársi és az azonos nemű bejegyzett élettársi kapcsolatokat.

A minisztérium ezzel szemben azt állítja, hogy nem a munkavállalók magánéletének feltérképezése vagy új adatok gyűjtése történik, hanem a már vezetett családiállapot-adatok jogszabály szerinti kategorizálása.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter (Fotó: Lannert Judit / Facebook)

háttér társaságkdnpoktatási és gyermekügyi minisztériumSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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