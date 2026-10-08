Trump bejelentette, hogy tárgyalni fog Putyinnal, de az oroszok nem tudnak erről

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Nemzetközi egészségügyi és diplomáciai ügy lett egy rejtélyes, feltehetően tüdőpestis okozta szibériai laboratóriumi halálesetből. Donald Trump amerikai elnök az Ovális Irodában bejelentette, hogy telefonos egyeztetést tervez Vlagyimir Putyinnal az orosz titkolózás megtörése érdekében. Trump a biofegyver-kísérletek gyanúját igyekszik tompítani, és már az újabb nemzetközi békemegállapodását vizionálja, a Kreml ugyanakkor jelezte: az amerikai elnöknek egyelőre nincs lefoglalt időpontja az orosz államfő naptárában.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 08. 14:43
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
Donald TrumpVlagyimir PutyinOroszországSzóljon hozzá!

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Pilhál György
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Nosztalgia

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Az aljasság minősített fokozata, amikor valakik abban lelik örömüket, hogy saját nemzetük millióit fosztják meg a fölemelő érzéstől: magyarországi olimpia. Momentumék ezt tették.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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