Trump bejelentette, hogy tárgyalni fog Putyinnal, de az oroszok nem tudnak erről
Nemzetközi egészségügyi és diplomáciai ügy lett egy rejtélyes, feltehetően tüdőpestis okozta szibériai laboratóriumi halálesetből. Donald Trump amerikai elnök az Ovális Irodában bejelentette, hogy telefonos egyeztetést tervez Vlagyimir Putyinnal az orosz titkolózás megtörése érdekében. Trump a biofegyver-kísérletek gyanúját igyekszik tompítani, és már az újabb nemzetközi békemegállapodását vizionálja, a Kreml ugyanakkor jelezte: az amerikai elnöknek egyelőre nincs lefoglalt időpontja az orosz államfő naptárában.
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