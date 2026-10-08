A britek figyelmeztették Ursula von der Leyenéket, hogy veszélyes lépésre készül Brüsszel

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Sokadjára rúgta össze a port az elmúlt hetekben az Egyesült Királyság és az Európai Unió az EU még formálódó, új iparpolitikája miatt. Hamish Falconer, az Egyesült Királyság európai kapcsolatokért felelős minisztere és brüsszeli főtárgyalója arra figyelmeztette az uniós partnereket, hogy Nagy-Britannia kirekesztése a tervezett Made in Europe nevű programból durván legyengítheti a kontinens globális versenyképességét és tálcán kínálja a gazdaságot Kínának.

2026. 10. 08. 17:36
Fotó: WPA POOL Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az Ursula von der Leyen vezette Európai Uniónak és az Egyesült Királyságnak sürgősen tető alá kell hoznia egy megállapodást (Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP)
Az Ursula von der Leyen vezette Európai Uniónak és az Egyesült Királyságnak sürgősen tető alá kell hoznia egy megállapodást (Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP)

Nehezen jön össze a béke London és Brüsszel között

Brüsszel merev hozzáállása azért is érinti érzékenyen Londont, mert a brit Munkáspárt nemrégiben azzal az ígérettel került kormányra, hogy véget vet a konzervatívok által uralt korszaknak és az ezzel járó feszült diplomáciának, és újraindítja a Brexit utáni kapcsolatokat az EU-val. Bár a héten sikerült tető alá hozni egy fontos, a szén-dioxid-kvótakereskedelmet összehangoló megállapodást a felek között, az ipari kizárás belengetése az egész békülési folyamatot zátonyra futtathatja.

Az Európai Bizottság egyelőre elhárította a britek azonnali garanciákra vonatkozó követelését. Az indoklás szerint a törvénytervezet még formálódik a jogalkotási folyamatban. Ha azonban Brüsszel nem enged a szigorból, a Made in Europe politika éppen azt a Nagy-Britanniát lökheti el magától, amellyel az EU elvileg mélyebb biztonsági és gazdasági szövetséget szeretne kötni a globális kihívásokkal szemben.

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