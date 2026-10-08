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Szoboszlaiék nehéz helyzetben: aggasztó hírek a Liverpool–Manchester City rangadó előtt

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Komoly gondokkal szembesült a Liverpool a vasárnapi, Manchester City elleni rangadó előtt. A válogatott szünetben több meghatározó játékosa is megsérült, Andoni Iraola vezetőedző pedig megerősítette, hogy Alexander Isak és Cody Gakpo szereplése egyaránt kérdéses. Szoboszlai Dominik is kisebb egészségi problémával küzdött a magyar válogatottnál, Kerkez Milos viszont góllal térhet vissza klubjához.

Szalay Attila
2026. 10. 08. 13:47
Szoboszlai Dominik újra Liverpoolban Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP

A listavezető Manchester City ellen már nem fér bele a hiba

A sérüléshullám különösen rosszkor érte a Liverpoolt, hiszen az Anfieldre a bajnokságot százszázalékos mérleggel vezető Manchester City érkezik. Iraola együttese ugyan még veretlen az idényben, de a spanyol szakember szerint ez önmagában nem sokat jelent a vasárnapi összecsapás előtt.

Mi veretlenek vagyunk, ők viszont az összes mérkőzésüket megnyerték, és ez nagy különbség. Nagyon-nagyon jól kell játszanunk, ha le akarjuk győzni a Cityt, mert az utóbbi időben különösen támadásban szereznek rengeteg gólt. Tudjuk, milyen veszélyes játékosaik vannak, ugyanakkor szerintem védekezésben mi is sokat fejlődtünk

– jelentette ki Iraola.

A Liverpool edzője arról is beszélt, hogy az első hét tétmérkőzés tapasztalatai alapján intenzívebb, direktebb futballt szeretne látni csapatától, miközben a mérkőzések kontrollálásában és a támadójáték folyamatosságában is előrelépést vár.

A Liverpool–Manchester City rangadót vasárnap, október 11-én, magyar idő szerint 17.30 órától rendezik az Anfielden.

Liverpool FCCody GakpoManchester CitySzóljon hozzá!

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Az aljasság minősített fokozata, amikor valakik abban lelik örömüket, hogy saját nemzetük millióit fosztják meg a fölemelő érzéstől: magyarországi olimpia. Momentumék ezt tették.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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