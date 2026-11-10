A történet valódi tétje azonban jóval túlmutat a Pentagon vezetőjének személyén. A demokraták számára a 46 éves Hegseth leváltása lehet az első jelentős politikai győzelem az új kongresszusi többség birtokában. A republikánusok egy része számára pedig lehetőséget kínálhat arra, hogy a választási kudarc felelősségét a kormányzat egyik leginkább támadható szereplőjére hárítsák. Nem véletlen, hogy Hakeem Jeffries, a demokraták vezetője — és a házelnöki szék várományosa — egyértelműen támogatta az impeachmentet, és kijelentette: Hegsethnek távoznia kell.
Impeachment készül a konyhában: Trump a saját embereit áldozhatja fel a félidős vereség után
Washingtonban nagyban zajlik a politikai felelősök keresése Donald Trump pártja, a republikánusok félidős választási veresége után. Pete Hegseth védelmi miniszter ellen már impeachment-indítványt nyújtottak be, miután a Fehér Ház stábjának élén is jelentős személycsere történt. Mindez jelzés lehet arra, hogy az elnök a következő időszakban saját politikai túlélését helyezheti előtérbe.
A kialakult helyzetben Trump számára akár politikailag is előnyös lehet, ha végül megválik a védelmi minisztertől. Egy ilyen döntéssel azt az üzenetet közvetíthetné, hogy kész személyi áldozatokat hozni a kormányzati kudarcok miatt, miközben megpróbálná megakadályozni, hogy a demokraták a következő két évben folyamatosan a Pentagon vezetésének felelősségét állítsák a középpontba. Az impeachment így nemcsak Hegseth alkalmasságáról, hanem arról is szól, ki viselje a politikai következményeket az elnök döntéseiért.
Különösen beszédes ebből a szempontból a Fehér Ház személyi átalakítása. Trump a napokban bejelentette, hogy Susie Wiles kabinetfőnök helyét Stephen Miller veszi át. Pedig Wiles az elnök egyik legfontosabb bizalmasa volt, aki a Fehér Ház működésének fegyelmezésében és a politikai konfliktusok kezelésében is meghatározó szerepet játszott. Távozása ezért nem egyszerű személyzeti változás, hanem az elnöki stratégia új irányának jele.
Az Associated Press és az Axios beszámolói szerint Miller kinevezése egyértelmű politikai üzenet.
A bevándorláspolitika keményvonalas alakítójaként ismert tanácsadó nem a mérséklés, hanem a konfrontáció híve. Wiles távozása mögött az iráni háborúval és a bevándorlási intézkedésekkel kapcsolatos nézetkülönbségek is meghúzódtak. Az előbbi és az utóbbi terület egyaránt hozzájárult a republikánusok választási veszteségéhez.
Trump tehát nem a politikai irányváltás, hanem inkább a saját táborának megerősítése mellett döntött. Miller kinevezésével a Fehér Ház még inkább a keményvonalas politikai küzdelem központjává válhat. Ez azonban azzal a veszéllyel jár, hogy a demokraták által irányított kongresszusban még nagyobb ellenállásba ütközik majd az elnök programja.
A következő a menetrend
Az Egyesült Államok alkotmánya világosan megosztja a felelősségre vonás feladatát a kongresszus két háza között.
A képviselőház kizárólagos joga, hogy vádat emeljen, a szenátus pedig az eljárás lefolytatására és az ítélethozatalra jogosult. A vádemeléshez egyszerű többség elegendő, vagyis a jelen lévő képviselők többségének támogatása szükséges.
A folyamat rendszerint bizottsági vizsgálattal kezdődik, amelynek során összegyűjtik a bizonyítékokat, meghallgatják az érintetteket, majd a képviselőház szavaz a vádpontokról. A mostani Massie-indítvány azonban kiváltságos eljárási státusza miatt gyorsított menetrendet követhet: a ház vezetésének két törvényhozási napon belül napirendre kell vennie.
Ha a képviselőház megszavazza a vádemelést, az ügy a szenátus elé kerül. A hivatalából történő eltávolításhoz azonban a szenátorok kétharmadának támogatása szükséges. Ez lényegesen magasabb küszöb, ezért Hegseth tényleges eltávolítása egyáltalán nem tekinthető biztosnak.
Az amerikai történelemben mindössze két kabinetminiszter ellen indult sikeres képviselőházi impeachment: William Belknap hadügyminiszter 1876-ban és Alejandro Mayorkas belbiztonsági miniszter 2024-ben. De végül egyikük eltávolítását sem mondta ki a szenátus.
A politikai következmények azonban már a vádemelés előtt jelentkezhetnek. Trumpnak nem feltétlenül kell megvárnia a szenátusi döntést: elnökként bármikor menesztheti védelmi miniszterét. A kérdés az, hogy hajlandó-e feláldozni egyik legfontosabb bizalmasát azért, hogy csökkentse a demokraták támadási felületét.
A félidős választások után Washingtonban már nem az a legfontosabb kérdés, hogy Trump képes-e változatlanul végrehajtani politikai programját. Hanem az: saját emberei közül kit hajlandó feláldozni azért, hogy a Fehér Házban megőrizze a kezdeményezést. Hegseth könnyen az első nagy áldozattá válhat – de Miller kinevezése azt mutatja, hogy az elnök egyelőre nem a meghátrálás, hanem a politikai harc fokozása mellett döntött. Mindeközben persze már a lehetséges 2028-as elnökjelöltek neve is forog Washingtonban.
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