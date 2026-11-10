Impeachment készül a konyhában: Trump a saját embereit áldozhatja fel a félidős vereség után

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Washingtonban nagyban zajlik a politikai felelősök keresése Donald Trump pártja, a republikánusok félidős választási veresége után. Pete Hegseth védelmi miniszter ellen már impeachment-indítványt nyújtottak be, miután a Fehér Ház stábjának élén is jelentős személycsere történt. Mindez jelzés lehet arra, hogy az elnök a következő időszakban saját politikai túlélését helyezheti előtérbe.

Szőcs László
2026. 11. 10. 12:53
Impeachment készül a konyhában: Trump a saját embereit áldozhatja fel a félidős vereség után
Donald Trump amerikaielnök és védelmi minisztere, Pete Hegseth Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP

A történet valódi tétje azonban jóval túlmutat a Pentagon vezetőjének személyén. A demokraták számára a 46 éves Hegseth leváltása lehet az első jelentős politikai győzelem az új kongresszusi többség birtokában. A republikánusok egy része számára pedig lehetőséget kínálhat arra, hogy a választási kudarc felelősségét a kormányzat egyik leginkább támadható szereplőjére hárítsák. Nem véletlen, hogy Hakeem Jeffries, a demokraták vezetője — és a házelnöki szék várományosa — egyértelműen támogatta az impeachmentet, és kijelentette: Hegsethnek távoznia kell.

US House Minority Leader Hakeem Jeffries, Democrat from New York, speaks during a press conference in Washington, DC, on November 4, 2026, a day after Democrats claimed a majority in the House and the Senate following the US midterm elections. Democrats seized control of the US Congress on Tuesday, capturing the Senate and House of Representatives in a stunning, nationwide rejection of Donald Trump set to put the brakes on the final two years of his presidency. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
Hakeem Jeffries. Fotó: SAUL LOEB / AFP

A kialakult helyzetben Trump számára akár politikailag is előnyös lehet, ha végül megválik a védelmi minisztertől. Egy ilyen döntéssel azt az üzenetet közvetíthetné, hogy kész személyi áldozatokat hozni a kormányzati kudarcok miatt, miközben megpróbálná megakadályozni, hogy a demokraták a következő két évben folyamatosan a Pentagon vezetésének felelősségét állítsák a középpontba. Az impeachment így nemcsak Hegseth alkalmasságáról, hanem arról is szól, ki viselje a politikai következményeket az elnök döntéseiért.

Különösen beszédes ebből a szempontból a Fehér Ház személyi átalakítása. Trump a napokban bejelentette, hogy Susie Wiles kabinetfőnök helyét Stephen Miller veszi át. Pedig Wiles az elnök egyik legfontosabb bizalmasa volt, aki a Fehér Ház működésének fegyelmezésében és a politikai konfliktusok kezelésében is meghatározó szerepet játszott. Távozása ezért nem egyszerű személyzeti változás, hanem az elnöki stratégia új irányának jele.

(FILES) White House Deputy Chief of Staff Stephen Miller attends the Memphis Safe Task Force roundtable with US President Donald Trump in Memphis, Tennessee on March 23, 2026. President Donald Trump on November 6, 2026, named Stephen Miller as his new chief of staff, promoting the architect of his hardline migration policy after the Republican Party's brutal US midterms defeat. Miller will replace current White House chief of staff Susie Wiles as of Monday, Trump said on his Truth Social network, thanking Wiles for an "outstanding job." (Photo by SAUL LOEB / AFP)
Stephen Miller. Fotó: SAUL LOEB / AFP

Az Associated Press és az Axios beszámolói szerint Miller kinevezése egyértelmű politikai üzenet.

A bevándorláspolitika keményvonalas alakítójaként ismert tanácsadó nem a mérséklés, hanem a konfrontáció híve. Wiles távozása mögött az iráni háborúval és a bevándorlási intézkedésekkel kapcsolatos nézetkülönbségek is meghúzódtak. Az előbbi és az utóbbi terület egyaránt hozzájárult a republikánusok választási veszteségéhez.

Trump tehát nem a politikai irányváltás, hanem inkább a saját táborának megerősítése mellett döntött. Miller kinevezésével a Fehér Ház még inkább a keményvonalas politikai küzdelem központjává válhat. Ez azonban azzal a veszéllyel jár, hogy a demokraták által irányított kongresszusban még nagyobb ellenállásba ütközik majd az elnök programja.

US Representative Thomas Massie (R-KY) speaks during a press conference on articles of impeachment against US Secretary of Defense Pete Hegseth, outside the US Capitol in Washington, DC, on November 9, 2026. A Republican lawmaker moved November 9, 2026, to impeach US Defense Secretary Pete Hegseth over the war in Iran, setting up a potentially explosive vote in Congress just days after President Donald Trump's party suffered a crushing midterm defeat. Kentucky congressman Thomas Massie introduced eight articles of impeachment accusing Hegseth of illegally waging war without congressional authorization and abusing his powers as Pentagon chief. (Photo by Jim WATSON / AFP)
Thomas Messie republikánus képviselő. Fotó: JIM WATSON / AFP

A következő a menetrend

Az Egyesült Államok alkotmánya világosan megosztja a felelősségre vonás feladatát a kongresszus két háza között.

A képviselőház kizárólagos joga, hogy vádat emeljen, a szenátus pedig az eljárás lefolytatására és az ítélethozatalra jogosult. A vádemeléshez egyszerű többség elegendő, vagyis a jelen lévő képviselők többségének támogatása szükséges.

A folyamat rendszerint bizottsági vizsgálattal kezdődik, amelynek során összegyűjtik a bizonyítékokat, meghallgatják az érintetteket, majd a képviselőház szavaz a vádpontokról. A mostani Massie-indítvány azonban kiváltságos eljárási státusza miatt gyorsított menetrendet követhet: a ház vezetésének két törvényhozási napon belül napirendre kell vennie.

Ha a képviselőház megszavazza a vádemelést, az ügy a szenátus elé kerül. A hivatalából történő eltávolításhoz azonban a szenátorok kétharmadának támogatása szükséges. Ez lényegesen magasabb küszöb, ezért Hegseth tényleges eltávolítása egyáltalán nem tekinthető biztosnak.

Az amerikai történelemben mindössze két kabinetminiszter ellen indult sikeres képviselőházi impeachment: William Belknap hadügyminiszter 1876-ban és Alejandro Mayorkas belbiztonsági miniszter 2024-ben. De végül egyikük eltávolítását sem mondta ki a szenátus.

A politikai következmények azonban már a vádemelés előtt jelentkezhetnek. Trumpnak nem feltétlenül kell megvárnia a szenátusi döntést: elnökként bármikor menesztheti védelmi miniszterét. A kérdés az, hogy hajlandó-e feláldozni egyik legfontosabb bizalmasát azért, hogy csökkentse a demokraták támadási felületét.

A félidős választások után Washingtonban már nem az a legfontosabb kérdés, hogy Trump képes-e változatlanul végrehajtani politikai programját. Hanem az: saját emberei közül kit hajlandó feláldozni azért, hogy a Fehér Házban megőrizze a kezdeményezést. Hegseth könnyen az első nagy áldozattá válhat – de Miller kinevezése azt mutatja, hogy az elnök egyelőre nem a meghátrálás, hanem a politikai harc fokozása mellett döntött. Mindeközben persze már a lehetséges 2028-as elnökjelöltek neve is forog Washingtonban. 

 

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