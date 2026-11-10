Impeachment készül a konyhában: Trump a saját embereit áldozhatja fel a félidős vereség után

Hakeem Jeffries. Fotó: SAUL LOEB / AFP

A kialakult helyzetben Trump számára akár politikailag is előnyös lehet, ha végül megválik a védelmi minisztertől. Egy ilyen döntéssel azt az üzenetet közvetíthetné, hogy kész személyi áldozatokat hozni a kormányzati kudarcok miatt, miközben megpróbálná megakadályozni, hogy a demokraták a következő két évben folyamatosan a Pentagon vezetésének felelősségét állítsák a középpontba. Az impeachment így nemcsak Hegseth alkalmasságáról, hanem arról is szól, ki viselje a politikai következményeket az elnök döntéseiért.

Különösen beszédes ebből a szempontból a Fehér Ház személyi átalakítása. Trump a napokban bejelentette, hogy Susie Wiles kabinetfőnök helyét Stephen Miller veszi át. Pedig Wiles az elnök egyik legfontosabb bizalmasa volt, aki a Fehér Ház működésének fegyelmezésében és a politikai konfliktusok kezelésében is meghatározó szerepet játszott. Távozása ezért nem egyszerű személyzeti változás, hanem az elnöki stratégia új irányának jele.

Stephen Miller. Fotó: SAUL LOEB / AFP

Az Associated Press és az Axios beszámolói szerint Miller kinevezése egyértelmű politikai üzenet.

A bevándorláspolitika keményvonalas alakítójaként ismert tanácsadó nem a mérséklés, hanem a konfrontáció híve. Wiles távozása mögött az iráni háborúval és a bevándorlási intézkedésekkel kapcsolatos nézetkülönbségek is meghúzódtak. Az előbbi és az utóbbi terület egyaránt hozzájárult a republikánusok választási veszteségéhez.

Trump tehát nem a politikai irányváltás, hanem inkább a saját táborának megerősítése mellett döntött. Miller kinevezésével a Fehér Ház még inkább a keményvonalas politikai küzdelem központjává válhat. Ez azonban azzal a veszéllyel jár, hogy a demokraták által irányított kongresszusban még nagyobb ellenállásba ütközik majd az elnök programja.

Thomas Messie republikánus képviselő. Fotó: JIM WATSON / AFP

A következő a menetrend

Az Egyesült Államok alkotmánya világosan megosztja a felelősségre vonás feladatát a kongresszus két háza között.

A képviselőház kizárólagos joga, hogy vádat emeljen, a szenátus pedig az eljárás lefolytatására és az ítélethozatalra jogosult. A vádemeléshez egyszerű többség elegendő, vagyis a jelen lévő képviselők többségének támogatása szükséges.

A folyamat rendszerint bizottsági vizsgálattal kezdődik, amelynek során összegyűjtik a bizonyítékokat, meghallgatják az érintetteket, majd a képviselőház szavaz a vádpontokról. A mostani Massie-indítvány azonban kiváltságos eljárási státusza miatt gyorsított menetrendet követhet: a ház vezetésének két törvényhozási napon belül napirendre kell vennie.