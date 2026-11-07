Trump megharcol Amerikáért: keményvonalas vezető a Fehér Házban
Stephen Millert, egy határozottságáról és keménységéről ismert tanácsadót nevezte ki a Fehér Ház testületének élére Donald Trump. A döntés azt jelzi, a félidős választások eredményeként megerősödött demokratáknak nem adja át az irányítást az amerikai elnök.
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