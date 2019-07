Gyermekek mögé bújva adják el az új szocializmust

Eredményesen használják fel a tinédzsereket a politikai kampányokban

Greta Thunberg elsőre valószínűtlen közéleti szereplőnek tűnik, de jobban belegondolva egyáltalán nem rossz választás őt állítani a középpontba. A tizenöt éves svéd diáklány ma már híresebb Greta, mint honfitársa, Greta Garbo, már ha hihetünk a Google keresőjének. Nem ő az egyetlen tini, aki a múltat végképp eltörölné, és ezt valakik ügyesen ki is használják.

Greta Thunberg ma sokkal inkább jelenség, mint egy átlagos középiskolás. Ő lett az arca annak a mozgalomnak, amelyet könnyen lehet zöldforradalomnak nevezni. A svéd diáklány a legendárium szerint annyira megdöbbent azon, hogy a klímaváltozásra nem reagál megfelelően a politikai vezetés egyik országban sem, hogy egyedül elkezdett péntekenként tiltakozni egy transzparenssel a svéd parlament előtt.

Példáját hamar követni kezdték társai, ­Greta pedig ismertté vált, a médiában felkapták, a szavait pedig nemcsak követői itták, de a nemzetközi fórumok öltönyös-szemüveges politikusai is.

– Az én nemzedékem nem tudott megfelelő választ adni a klímaváltozás drámai kihívására. Ezt nagyon erősen érzik a fiatalok. Nem csoda, hogy dühösek – mondta António Guterres, az ENSZ főtitkára.

A tavaly augusztusban kezdődött sztrájksorozat eredményeként Greta Thunberg decemberben már az ENSZ klímakonferenciáján beszélt Katowicében, felszólalt a januári davosi Világgazdasági Fórumon, ahová vonattal utazott, jelezve környezettudatosságát, februárban Brüsszelben, az Európai Gazdasági és Szociális Tanács ülésén tartott előadást az unió vezetőinek, köztük Jean-Claude Junckernek, márciusban 25 ezer ember előtt tartott előadást Berlinben, a Brandenburgi kapu előtti téren, áprilisban az Európai Parlament tagjainak mesélt a fenyegető katasztrófáról.

A többféle betegségtől szenvedő tinilány tökéletes angolsággal beszél, láthatóan egy cseppet sem zavarja a hallgatóság, ikonikus hajfonatai pedig mindig pontosan ugyanúgy állnak.

Ugyancsak a legendárium része, hogy már gyermekkorában megdöbbent a klímaváltozás súlyosságán, és részleges némaságba zuhant, mondván, csak akkor tud beszélni, ha igazán szükségét érzi.

Elmondása szerint most ez egy ilyen időszak, hogy neki beszélnie kell, hogy meghallják az emberek. Beszédei szépen felépítettek, logikusak, előadásmódja jellegzetesen visszafogott, és megengedte magának, hogy a parlament előtti tiltakozás során olyan szórólapokat osszon szét, amelyen az állt: „Azért teszem ezt, mert a felnőttek sz…rnak a jövőmre.” Természetesen Nobel-békedíjra is felterjesztették, s nem is lenne meglepő, ha megkapná.

Mivel Amerikába nem lehet vonaton menni, Greta Thunberg pedig nem utazik repülővel annak környezetkárosító hatása miatt, a fiatal svéd lány nem tudott személyesen találkozni az Egyesült Államok első számú botránypolitikusával, Alexandria Ocasio-Cortezzel, de videókonferencián tárgyaltak egymással. A rendkívül harsány fiatal amerikai nő azt követeli a kormányzattól, hogy tíz év alatt érje el az üvegházhatású gázok kibocsátásának nullára csökkentését, s beszélgetésükben szerepet kapott a téma, hogy mivel fiatalok, nem veszik őket komolyan az idősek. A saját kortár­saik azonban igen.

Fiatalok tömegei reagáltak a Thunberg által megfogalmazott hívásra, hogy maguk is tüntessenek március 15-én világszerte a kormányok ellen, azt követelve, hogy tegyenek meg mindent a klímaváltozás ellen. Azt pedig nem tudni, milyen hatása volt a mozgalomnak a zöldpártok választási eredményeire az Európai Parlament tagjairól döntő április végi voksoláson.

Egyikük, Inga ­Zasowska pedig kiült a varsói parlament elé, haját két varkocsba fonta, és táblájára kiírta, szünidei sztrájk a klímaváltozás ellen. Zasowska mindössze 13 éves, a táblája pedig szinte pontosan ugyanúgy néz ki, mint Greta Thunbergé, s nem meglepő, hogy a svéd ikon Twitteren osztotta meg lengyel klónja harcát, hősnek nevezve a kislányt. A környezetért vívott küzdelem sztorija címlapot kapott a lengyel kormánnyal szemben nagyon kritikus, baloldali-liberális Gazeta ­Wyborcza napilapban.

Ahogy gyerekekkel szinte bármit el lehet adni, nem meglepő, hogy a politika is bekerült a „termékek” közé. Persze nem Greta Thunberg az első és nem is ő az utolsó, aki valamilyen rejtélyes módon gyerekként a világ vezetői elé jut, s ők felállva tapsolják. Severn Cullis-Suzuki 1992-ben a riói környezetvédelmi világkonferencián szólalt fel 12 évesen, utólag azt mondták róla, ő „a lány, aki öt percre elcsendesítette a világot”.

Samantha Smith amerikai kislány tízévesen írt egy levelet Jurij Andropovnak, aggódva a nukleáris háború fenyegetése miatt, amelyre a frissen kiválasztott szovjet pártfőtitkár válaszolt is, s meghívta a levél ifjú íróját az Artyek úttörőtáborba a Krím félszigetre.

A média imádta a kis békeaktivista történetét, aki gyermeki ártatlanságával közelebb hozza egymáshoz a két acsarkodó hatalmat, ­amolyan egyedüli, őszinte lélekként. ­Samantha Smith el is utazott a Szovjetunió­ba, a kirándulás minden percét alaposan dokumentálták, hazatérve folytatódott a médiafelhajtás, a lány sztár és színésznő lett. Mind­össze 13 éves volt, mikor az őt szállító kisrepülőgép lezuhant.

Samantha Smith és apja is meghalt a katasztrófában, halálhírére Mihail Gorbacsov szovjet pártfőtitkár írt részvétüzenetet. Andropov és utódja, Konsztantin Csernyenko sem élt már akkor.

Esernyős fiú Hongkongból

Joshua Wong 14 éves kora óta aktív résztvevője a hongkongi tüntetéseknek. A fiú aktivistából szervezővé vált, 2012-ben már százezres tüntetésen követelte a kínai oktatási rendszer távol tartását Hongkongtól. A világ 2014-ben ismerhette meg a törékeny srácot, amikor a kínaiak módosították a szavazási jogot a Pekinghez tartozó, ám attól elkülönülő rendszer szerint működő Hongkongban. A tiltakozássorozat teljesen megbénította Hongkong belvárosát, hónapokon át az utcán tartózkodtak a tüntetők, köztük a rengeteg interjút adó Joshua Wong is.

A fiatalembert letartóztatták, s közel két napig fogva is tartották. A tüntetéssorozat semmiféle eredményt nem ért el, de folyamatosan jelen volt a sajtó az eseményeken, amelyeket esernyős tüntetésnek neveztek el. A kínaiak viszont úgy vélték, Wong médiasztárrá vált, mégpedig szándékosan, amerikai háttérrel. A fiút 2017-ben terjesztették fel Nobel-békedíjra, mégpedig amerikai kongresszusi képviselők javaslatára.

Joshua Wong azóta is főállású aktivista és demokráciaharcos, aki idén vonult két hónapra börtönbe a 2014-es események idején kapott büntetését letölteni. Akkor engedték szabadon, amikor az utcák újra tömve voltak olyan tüntetőkkel, akik a jelenlegi kormányzót, Carrie Lamot akarták lemondatni. Wong kiszabadulását követően azonnal hozzájuk ment, és lemondásra szólította fel a kormányzót. A tiltakozók később betörtek a hongkongi parlament épületébe, ezt Wong erkölcsileg elfogadhatónak tartotta, mondván, a testületet nem demokratikus módon választotta meg a lakosság. Ő maga nem vett részt a betörésben.