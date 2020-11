Jövő télre térhet vissza minden a normális kerékvágásba

– jelentette ki Uğur Şahin, a koronavírus elleni új oltóanyagot kifejlesztő német Biontech gyógyszergyártó vállalat igazgatója.

This year's winter will be difficult, we predict that life could return to normal by the middle of the next year. Till then, wear your masks, apply social distancing, and avoid gatherings. Stay safe! — Ugur Sahin (@RealUgurSahin) November 12, 2020

A török-német vakcinafejlesztő elmondta, hogy idén télen még türelmesnek kell lennünk, de jövő nyáron már érzékelhető lesz a vakcina hatása, hiszen ahogy az idén is történt, a meleg évszakban csökken a fertőzési arány.

– Jövő nyáron csökkenni fog a fertőzési arány, a magas oltási arányt jövő évben, ősz és tél környékén érjük majd el. A cég célja az, hogy áprilisig világszerte több mint 300 millió adag oltóanyagot juttassanak el az emberekhez

– magyarázta a kutató a BBC brit hírcsatornának adott interjúban.

Şahin szerint már akár év végén vagy legkésőbb a következő év elején elkezdhetik beadni az oltásokat. A professzor továbbá arról is nyilatkozott, bízik abban, hogy a vakcina csökkenti a vírus emberek közötti terjedését, valamint megállítja a tünetek kialakulását azok esetében, akik megkapták az oltóanyagot. Az interjú során arról is kérdezték a kutatót, hogy az oltóanyag ugyanolyan hatékonysággal működik-e az idősebbeknél és a fiataloknál is, de erre egyelőre nem tudott választ adni.

Az Egyesült Királyságnak előreláthatólag tízmillió oltóanyagot fognak szállítani, további harmincmillió adagot már megrendeltek. Amint elérhető lesz lakossági körben, a vakcinát két részletben fogják beadni három hét különbséggel. Első körben feltehetőleg az idősebb korosztály tagjait és az idősek otthonában dolgozó személyzetet fogják beoltani, őket követik majd az egészségügyi dolgozók. Az ország többi állampolgárát életkor szerint rangsorolnák, és ez alapján döntenék el, kik kapnak előbb az oltóanyagból. – Az Európai Unió 300 millió adag oltóanyagot fog vásárolni a Pfizertől és a Biontechtől – jelentette be hétfőn Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Az amerikai Pfizer és a Biontech gyógyszergyárak egy héttel ezelőtt jelentették be, hogy az előzetes vizsgálatok kimutatták, az újonnan kifejlesztett koronavírus elleni oltóanyag kilencvenszázalékos hatékonysággal megakadályozhatja a fertőzést. A teszteken mintegy 43 ezer ember vett részt. Şahin elmondta, hogy olyan súlyos mellékhatások, melyek a vizsgálatok szüneteltetését vagy leállítását eredményeznék, nem jelentkeztek.

Early trials of several Covid-19 vaccines suggest that consumers will need to be prepared for side effects that, while technically mild, could disrupt daily life, data shows. https://t.co/TwKn2PFGGx — NBC News (@NBCNews) November 15, 2020

Habár a feltehetőleg hatékony oltóanyag megjelenése után többen bíznak abban, hogy hamarosan vége a pandémiának, számos kérdőjel van még a vakcina körül. A kutatók egyelőre még nem rendelkeznek biztos információkkal arról, hogy az ellenszer meg tudja-e akadályozni a megbetegedést, továbbá az sem világos, hogy az immunitás meddig tart. Şahin úgy véli, ha kiderül, hogy az immunitás csökken az ellenszer beadását követő egy évben, nem lesz probléma egy újabb oltás alkalmazása.