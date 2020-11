Hosszú jogi vitákra készülhet Amerika

Elhúzódó jogi viták és megismételt szavazatszámlálások, illetve a két kampánystáb általi legitimációs ütközetek: a rendkívül szoros eredmények alapján most úgy tűnik, hogy erre lehet számítani az Egyesült Államokban a következő hetekben, illetve hónapokban. Hivatalosan ugyan még nem hirdették ki az elnökválasztás győztesét, de Joe Biden demokrata elnökjelölt több kulcsfontosságú államban is hirtelen nagyot fordított, vélhetően a levélszavazatoknak köszönhetően. A voksolás estéjén magát még magabiztosan nyertesnek kikiáltó Donald Trump pedig csalást emlegetett.

Az amerikai elnökválasztást övező káosz és bizonytalanság közepette annyit biztosan tudni, hogy 2016-hoz hasonlóan a közvélemény-kutatások ismét hatalmasat tévedtek, a Joe Bidennek prognosztizált körülbelül tíz százalékpontos előny helyett ugyanis rendkívül szorosan alakult az elnökjelöltek küzdelme. Az utolsó adatok alapján úgy tűnik, hogy ha csak minimális előnnyel is, de Joe Biden kerekedhet felül: annak ellenére, hogy sokáig egyértelműnek tűnt Donald Trump győzelme, a levélszavazatok feldolgozása folyamatosan a demokrata elnökjelölt javára fordította a billegő államokat; Wisconsinban nyert, és Michiganben is nyerésre áll, stábja pedig, bár óvatosan fogalmaz, de bízik a győzelemben.

Bidennek áll a zászló

– Egy ilyen kiélezett helyzetben meg kell várni a szavazatok végső összesítését, de érdemes megjegyezni, hogy Wisconsin és Michigan az elnökválasztás éjszakáján republikánusként volt prognosztizálva, aztán Joe Biden átvette a vezetést. Négy évvel ezelőtt ezt a két államot kevesebb mint egy százalékkal nyerte meg Trump Hillary Clinton akkori demokrata elnökjelölttel szemben. Úgy tűnik, Nevada Biden felé dőlhet el, de a mai bejelentés szerint ott csak holnap várható eredmény. Ha ebben a háromban Biden nyer, akkor kevésbé érdekes, mi történik Pennsylvaniában, Georgiában és Észak-Karolinában, Joe Biden ugyanis papíron megszerzi a 270 elektori szavazatot, bár az esetleges jogi viták miatt semmit nem lehet kizárni – magyarázta a Magyar Nemzetnek értékelésében Mártonffy Balázs. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója hozzáfűzte: bár nagyon szoros a küzdelem, de Trump nagy eséllyel nyerhet Észak-Karolinában és Georgiában. Trump kampánystábja egyébként máris jelezte, hogy Wisconsin újraszámlálását követelik. Amennyiben a két elnökjelöltre leadott voksok közötti különbség 0,5 százalékon belül van, akkor több államban is automatikus az újraszámlálás.

Mártonffy Balázs szerint a pattanásig feszült hangulat és a hivatalban lévő elnök győztesből támadóvá alakuló retorikai fordulata azt vetítheti előre, hogy elhúzódó jogi vitákra lehet számítani a következő hetekben, hónapokban, és akár több államban újraszámolhatják a szavazatokat. A szakértő beszélt arról is, hogy bár 2000-ben a republikánus George W. Bush és a demokrata Al Gore közötti küzdelemben hasonlóan szoros volt a verseny, a járványhelyzet teljesen új helyzetet teremtett, hiszen most minden korábbinál nagyobb mértékben befolyásolják a végeredményt a levél-, illetve előzetes szavazatok.

Csalást sejt az elnök

Donald Trump egyébként már hónapok óta azzal vádolta a demokratákat, hogy csalni készülnek a levélszavazatokkal, Joe Biden nyerési esélyeinek megnövekedésével párhuzamosan pedig a hivatalban lévő elnök is egyre nagyobb kétkedéssel figyelte riválisa előretörését – annak ellenére, hogy az elnökválasztás éjszakáján győztesnek hirdette ki magát. Beszédében ugyanakkor azt is egyértelművé tette, hogy a legfelsőbb bíróságon támadja majd meg a levélszavazati rendszert. Mint azt a Twitteren írta: „Tegnap este még sok kulcsfontosságú államban vezettem, aztán ezek az eredmények varázslatosan kezdtek eltűnni egyesével, ahogy a »meglepetésszavazatokat« összeszámolták.” A hivatalban lévő elnök szerint ez mindenesetre nagyon különös, és a közvélemény-kutatók történelmi tévedéséről is írt.

Pennsylvania sorsdöntő lehet

Mártonffy Balázs elmondta azt is: ha Michiganban vagy Nevadában Trump győzni tudna, akkor Pennsylvania lesz a sorsdöntő. Ez ugyanakkor tovább bonyolítaná a helyzetet, a jelenleg hatályos törvények szerint ugyanis azokat a november 3-án leadott postai szavazatokat, amelyek november 6-án délután 5 óráig beérkeznek, beszámítják, ezt a jogértelmezést azonban még felülvizsgálhatják – magyarázta a szakértő. Hozzáfűzte: az alapvetően a demokratákat támogató philadelphiai választókörzetek még csak részben küldték be a szavazatokat, Trump korábbi, jelentősnek mondható vezetése estefelé egyre csökkenni látszott. Trump a Pennsylvaniában zajló események kapcsán is utalt a csalás lehetőségére. „Pennsylvaniában, Wisconsinban és Michiganben újabb és újabb Biden-szavazatokat találnak. Ez annyira rossz a mi országunknak!” – írta az elnök a Twitteren.

A billegő államokban egyébként rendkívül jól teljesített a hivatalban lévő elnök, bár az egyik kulcsfontosságú csatatérállamnak számító Floridában szorosan alakult a végeredmény: Trumpnak 51,3 százalékkal sikerült nyernie. Ha a délkeleti államot nem sikerült volna megszereznie, gyakorlatilag csak az összes többi csatatérállam megnyerésével lett volna minimális esélye. Trump megszerezte Iowát, Texast és Ohiót is, ahol a közvélemény-kutatók csak nagyon kis előnyt prognosztizáltak neki, valamint a felmérésekre rácáfolva úgy tűnik, Georgiában is győzni tud.

Közben több nagyvárosban utcára vonult a radikális baloldal, Trump-ellenes jelszavakat skandálva. Washingtonban kisebbfajta tömegverekedés alakult ki néhány szélsőséges között, az egyik például egy vasrúddal ütlegelte a másikat.