A republikánusok szerint egy vuhani laborból szabadult el a vírus

Rengeteg közvetett bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy a koronavírus a Vuhani Virológiai Intézetből szabadult el

– írta a Fox News amerikai hírcsatorna portálja az amerikai Fehér Ház hírszerzési bizottságának a republikánus tagjaira hivatkozva, akik a kormány részéről nagyobb nyomásgyakorlást sürgetnek Kínával szemben, hogy sor kerülhessen egy teljes és hiteles kivizsgálásra.

Devin Nunes, Kalifornia állam képviselője és az amerikai hírszerzési bizottság republikánus vezetője párttársaival egy jelentést tettek közzé szerdán, miszerint kulcsfontosságú a világjárvány kialakulásának a vizsgálata a jövőbeli pandémiás helyzetek elkerülése végett, noha ebben Peking nem volt partner. A dokumentumban azt írták, hogy „a vírus eredetének a kutatására irányuló nemzetközi erőfeszítések kudarcot vallottak a kínai együttműködés hiánya miatt”. A politikusok arra is rámutatnak, hogy a távol-keleti országban már több alkalommal szabadultak el vírusok különböző laborokból, továbbá 2017-ben amerikai diplomaták is figyelmeztettek arra, hogy

a kínaiak veszélyes kutatási tevékenységet folytatnak a vuhani laboratóriumban a megfelelő biztonsági előírások betartása nélkül, mellyel egy világjárvány kitörését kockáztatják.

A jelentésben továbbá az is olvasható, hogy már 2019 őszén a virológiai intézet számos kutatója produkált olyan tüneteket, melyeket most világszerte mindenhol tapasztalnak a koronavírus-fertőzöttek, valamint az is szerepel a dokumentumban, hogy a labor munkájában a kínai haderő is részt vett.

Ezzel szemben kevés a bizonyíték a kínai álláspont alátámasztására, miszerint a koronavírus természetes úton került át az emberre más fajokról

– állt a jelentésben, kihangsúlyozva, hogy a kínai kutatók egyelőre azt sem tudták azonosítani, hogy mely fajokról terjedhetett át a betegség az emberre.

A hírszerzési bizottság republikánus tagjai arra is felhívták a figyelmet, egyértelmű jeleket találtak arra vonatkozóan, hogy amerikai állami szervezetek is finanszírozták a vuhani labor tevékenységét. Mindez annak ellenére történt, hogy a kormány szüneteltette az ilyen típusú kutatásokat, mivel etikai aggályok merültek fel a biológiai fegyverek alkalmazása és a járvány véletlenszerű kitörésének a lehetősége miatt. A jelentésben arra is felszólítják a republikánusok a kormányt, hogy számoljon el a vuhani labor finanszírozásával.

Donald McNeil Jr says theory COVID leaked from Wuhan lab 'has become considerably stronger' | Daily Mail Onlinei https://t.co/6yv2zCsyfH — cindy horswell (@chorswell) May 19, 2021

Korábban már Donald McNeil, a The New York Times amerikai napilap a koronavírus-járvánnyal foglalkozó exriportere is azt hangoztatta, valóban vannak bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy a világjárvány egy kínai laboratóriumból szivárgott ki, noha ezt sokan megkérdőjelezték.

„Még mindig nem ismerjük ennek a szörnyű világjárványnak az eredetét. Talán sosem tudjuk meg. De az az elmélet, hogy a Vuhani Virológiai Intézetből vagy egy másik helyi laborból szabadult el a vírus, egyre erősebbnek tűnik”

– írta az újságíró hétfőn a közösségi oldalára.

McNeil egyébként korábban úgy gondolta, hogy ez a felvetés túlságosan összeesküvés-jellegű, így korábban ő is az állatokról való átterjedés magyarázatát tekintette a legvalószínűbbnek. Nunes és a bizottság republikánus tagjai azt követően jelentették meg a közleményt, hogy levelet írtak Joe Biden amerikai elnöknek és Avril Haines hírszerzési elnöknek, azzal vádolva a Fehér Házat, hogy nem tettek közzé időben minden friss információt a koronavírus eredetével kapcsolatos kutatásokról.

Mellettük már egyre több szakértő követel mélyebb vizsgálatot a járvány eredetéről, többek közt azért is, mert gyanús számukra a kínai kormány és a hatóságok viselkedése, amikor az üggyel kapcsolatos dokumentumokat kérnek tőlük. Erre McNeil is felhívta a figyelmet, aki leírta, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) munkatársaival való kapcsolatfelvétel során Kína meglehetősen zárkózott volt, és a kínai kutatók gyakorlatilag egyből elvetették a laboratóriumi szivárgásról szóló elméletet.