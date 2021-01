Tovább dagad a spanyol vakcinabotrány

Lemondott posztjáról a spanyol védelmi főparancsnokság vezetője, Miguel Ángel Villaroya. Kiderült, hogy ő is soron kívül kapta meg a koronavírus elleni védőoltást, hasonlóan több polgármesterhez és egészségügyi tanácsnokhoz. Rajta kívül a belügyminiszter ugyanezért menesztette a csendőrség egyik alezredesét is.

A spanyol belügyminisztériumhoz is begyűrűzött a spanyol vakcinabotrány. Hétvégén kiderült, hogy a csendőrség (a „Guardia Civil”, Spanyolországban a rendőrség fölött álló, már a hadsereghez tartozó rendőri szerv) egyik alezredese több társával együtt szintén soron kívül kapta meg a koronavírus elleni védőoltást. Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter azonnal menesztette a férfit. Nem sokkal később nyilvánosságra került az is, hogy a jogtalanul beoltottak között van a honvédelmi minisztériumhoz tartozó védelmi főparancsnokság vezetője, Miguel Ángel Villarroya is. Miután kiderült, hogy ő is szabálytalanul kapta meg a védőoltást, ő maga kérte elbocsátását. Úgy fogalmazott, hogy „a fegyveres erők imázsának megőrzése miatt” úgy érzi, szükség van erre a lépésre. A honvédelmi miniszter, Margarita Robles elfogadta a lemondását.

Villarroya mellett a honvédelmi vezérkar több vezetőjét is beoltották a koronavírus ellen, köztük két tábornokot is. A védelmi parancsnokság azzal indokolta a történteket, hogy a sokat vitatott oltási protokoll szerint az érintett vezetők életkoruk és beosztásuk alapján jogosultak voltak arra, hogy elsőként kapják meg a vakcinát.

Spanyolországban az elmúlt napokban több kormánypárti és ellenzéki polgármesterről, illetve egészségügyi tanácsnokról derült ki, hogy az oltási stratégiát megszegve soron kívül adatták be maguknak a védőoltást a legkülönfélébb indokokra hivatkozva, köztük például arra, hogy valójában nem „oltáspártiak”, csak szakértő kollégáik nyomására oltatták be magukat. A botrányban többek között valenciai, huelvai, murciai városvezetők és hivatalnokok, Ceuta egészségügyi tanácsnoka, illetve a legutóbbi információk szerint zaragozai polgármesterek is érintettek. Spanyolországban elsőként az idősotthonok lakói és dolgozói, valamint az egészségügyi személyzet tagjai kaphatják meg a koronavírus elleni vakcinát.