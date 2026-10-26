Csillag a porban: antológia jelent meg a 70 éve kitört 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére

Vannak csaták, amiket meg kell vívnunk

Az író személyes emlékként felelevenítette, hogy egy évvel a 2006-os budapesti események után egy nemzetközi szakmai találkozón vett részt Berlinben is, ahol egy cseh sportújságíró csodálattal beszélt neki a magyarok minduntalan fellángoló ellenállási képességéről. Mert míg 1968-ban Prágában a szovjet tankok megjelenésekor a legtöbben hazamentek, addig Pesten 1956-ban akadtak olyanok, akik puszta kézzel is felvették a harcot. Mint hangsúlyozta: Mohács 500. évfordulója révén is tudnunk kell, hogy vannak csaták, amelyeket akkor is meg kell vívni, ha látszólag semmi esély sincs a győzelemre.

Az ellenállás a magyar kultúra alapköve

Domonkos László József Attila-díjas író a kötetben megjelent novellájában magyar és indián sorsok között von párhuzamot. Mint elmondta, az indiánság régóta foglalkoztatja, nem pusztán történelmi vagy kulturális témaként, hanem erkölcsi eszményként is. Meggyőződése, hogy az indián jellem az emberi természet legmagasabb rendű megnyilvánulásai közé tartozik. A történetnek valós alapja van: egy tengerentúli, Duna Televízió-s forgatáshoz kötődő élmény adta írása ötletét.

Domonkos László Fotó: Havran Zoltán

Arra a kérdésre, miként lehet a fiatalok számára átélhetővé tenni a forradalom erkölcsi dilemmáit és a valódi szabadságvágyat, kijelentette: „Talán oly módon, ha minél szuggesztívebben, minél meggyőzőbb módon – akár a jó értelemben vett meghökkentés eszközeivel is élve – hozzuk közelükbe mindazokat az eszményeket, amelyeket a magyarság 1956-ban világtörténelmi összefüggésekben is páratlan módon fel tudott mutatni.” Domonkos mindemellett úgy látja, a korszak története számos feldolgozatlan kérdést rejt még: ilyen a fegyveres harcosok lélektana, de a Mecseki Láthatatlanok egyéni és közösségi kalandjai is további irodalmi feldolgozásra várnak.

A szerző egy lapunknak adott korábbi interjúban úgy fogalmazott, hogy

a magyar kultúra alapköve az ellenállás és a szabadságharc.

A Csillag a porban jelentőségét is ebben látja: ha az antológia alkotói markáns, mégis sokszínű irodalmi eszközökkel tudnak példát mutatni hazaszeretetből, emberségből, kitartásból, bajtársiasságból és bátorságból, akkor a kötet a jelenlegi rendkívüli helyzetben bizonyítja létjogosultságát és a magyar irodalom váltig létező erejét,

mitől mindig is tartottak, akiknek ettől tartaniuk kellett. Tartsanak is

– fogalmazott az író, arra utalva, hogy a magyar irodalom ellenálló hagyománya ma is élő erő lehet.