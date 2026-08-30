pályázatjózsa judit galériamohács 500.

Mohács 500: a megmaradás művészete jegyében hirdettek pályázatot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Ötszáz esztendő telt el azóta, hogy a mohácsi síkon a magyar nemzet és a keresztény Európa sorsa egy időre megpecsételődött. 1526 azonban nem csupán a katonai vereség, hanem a szellemi és lelki újjászületés, a Szakrális Végvár megszületésének pillanata is volt. Ennek a fél évezredes örökségnek állít emléket a Józsa Judit Művészeti Alapítvány legújabb kezdeményezése, amely profi képzőművészeket céloz meg.

Balázs D. Attila
2026. 08. 30. 14:47
Fotó: Gedai Csaba
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szakmai zsűri által kiválasztott művekből rendezett tárlat 2026. október 1. és október 29. között tekinthető meg a Józsa Judit Galériában. Az ünnepélyes megnyitóra 2026. október 1-jén 18 órakor kerül sor.

 

A tűzben edzett lélek – Józsa Judit kerámiaszobrász munkássága

A kezdeményezés megálmodója és mozgatórugója, Józsa Judit Magyar Örökség Díjas kerámiaszobrász és művészettörténész maga is a magyar szellemi örökség egyik leghivatottabb őrzője. Híres korondi fazekasdinasztia szülötteként – édesapja Józsa János, a Népművészet Mestere – már gyermekkorában megtanulta, hogy csak tiszta forrásból szabad meríteni. Alkotásaiban a székely gyökerek megtartó ereje, a keresztény ikonográfia és a magyar népművészet szimbólumvilága találkozik a mély történeti tudással.

20240731 Budapest Józsa Judit keramikusművész fotó: Németh András Péter NAP Szabad Föld képen: a csodaszarvas
Józsa Judit egyik alkotása Fotó: Németh András Péter

Józsa Judit munkásságának egyik védjegye az a saját fejlesztésű, úgynevezett hajtogatásos technika, amellyel az agyaglapokból formál emberalakokat és kisplasztikákat. 

Művei – akárcsak a japán szamurájkardok – tűzben edzettek, ám a törékeny kerámiában a harciasság helyett valódi béke, hit és lelki üzenet ölt testet.

Történettudományi kutatásai és művészettörténészi elhivatottsága révén szobrai nem csupán esztétikai élményt nyújtanak, hanem szellemi és történeti tanúságtételek is. Olyan nagyszabású sorozatok fűződnek a nevéhez, mint a Magyar nagyasszonyok, a honfoglalás korát árnyaltan bemutató alkotások, a Kárpát-medencei himnuszokat megidéző domborművek, vagy az erényeket központba helyező, Jókai Anna által elnevezett hondalák.

V. kerületi galériája és művészeti alapítványa nem egyszerűen kiállítótér, hanem nyitott kulturális műhely, ahol a képzőművészet, az előadások és a nemzeti emlékezet párbeszédbe lépnek egymással. 

Az 500 éves mohácsi évforduló alkalmából meghirdetett pályázattal a művésznő ismét a nemzeti önbecsülés és a megmaradás bástyáját építi – hogy emlékeztessen bennünket arra, miszerint a gyökerekkel rendelkező ember nem sodródik el a történelem viharaiban.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Jakubász Tamás
idezojelekKapitány István

Micsoda életút! Kapitány sikeres üzletemberből egyszerű bohóccá válhat Magyar Péter mellett

Jakubász Tamás avatarja

„Megy a hajó a Dunán, lemaradt a kapitány. Kiabál, trombitál, de a hajó meg nem áll.”

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu