Mohács 500: a megmaradás művészete jegyében hirdettek pályázatot

A tűzben edzett lélek – Józsa Judit kerámiaszobrász munkássága

A kezdeményezés megálmodója és mozgatórugója, Józsa Judit Magyar Örökség Díjas kerámiaszobrász és művészettörténész maga is a magyar szellemi örökség egyik leghivatottabb őrzője. Híres korondi fazekasdinasztia szülötteként – édesapja Józsa János, a Népművészet Mestere – már gyermekkorában megtanulta, hogy csak tiszta forrásból szabad meríteni. Alkotásaiban a székely gyökerek megtartó ereje, a keresztény ikonográfia és a magyar népművészet szimbólumvilága találkozik a mély történeti tudással.

Józsa Judit egyik alkotása Fotó: Németh András Péter

Józsa Judit munkásságának egyik védjegye az a saját fejlesztésű, úgynevezett hajtogatásos technika, amellyel az agyaglapokból formál emberalakokat és kisplasztikákat.

Művei – akárcsak a japán szamurájkardok – tűzben edzettek, ám a törékeny kerámiában a harciasság helyett valódi béke, hit és lelki üzenet ölt testet.

Történettudományi kutatásai és művészettörténészi elhivatottsága révén szobrai nem csupán esztétikai élményt nyújtanak, hanem szellemi és történeti tanúságtételek is. Olyan nagyszabású sorozatok fűződnek a nevéhez, mint a Magyar nagyasszonyok, a honfoglalás korát árnyaltan bemutató alkotások, a Kárpát-medencei himnuszokat megidéző domborművek, vagy az erényeket központba helyező, Jókai Anna által elnevezett hondalák.

V. kerületi galériája és művészeti alapítványa nem egyszerűen kiállítótér, hanem nyitott kulturális műhely, ahol a képzőművészet, az előadások és a nemzeti emlékezet párbeszédbe lépnek egymással.

Az 500 éves mohácsi évforduló alkalmából meghirdetett pályázattal a művésznő ismét a nemzeti önbecsülés és a megmaradás bástyáját építi – hogy emlékeztessen bennünket arra, miszerint a gyökerekkel rendelkező ember nem sodródik el a történelem viharaiban.