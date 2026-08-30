A szakmai zsűri által kiválasztott művekből rendezett tárlat 2026. október 1. és október 29. között tekinthető meg a Józsa Judit Galériában. Az ünnepélyes megnyitóra 2026. október 1-jén 18 órakor kerül sor.
Mohács 500: a megmaradás művészete jegyében hirdettek pályázatot
Ötszáz esztendő telt el azóta, hogy a mohácsi síkon a magyar nemzet és a keresztény Európa sorsa egy időre megpecsételődött. 1526 azonban nem csupán a katonai vereség, hanem a szellemi és lelki újjászületés, a Szakrális Végvár megszületésének pillanata is volt. Ennek a fél évezredes örökségnek állít emléket a Józsa Judit Művészeti Alapítvány legújabb kezdeményezése, amely profi képzőművészeket céloz meg.
A tűzben edzett lélek – Józsa Judit kerámiaszobrász munkássága
A kezdeményezés megálmodója és mozgatórugója, Józsa Judit Magyar Örökség Díjas kerámiaszobrász és művészettörténész maga is a magyar szellemi örökség egyik leghivatottabb őrzője. Híres korondi fazekasdinasztia szülötteként – édesapja Józsa János, a Népművészet Mestere – már gyermekkorában megtanulta, hogy csak tiszta forrásból szabad meríteni. Alkotásaiban a székely gyökerek megtartó ereje, a keresztény ikonográfia és a magyar népművészet szimbólumvilága találkozik a mély történeti tudással.
Józsa Judit munkásságának egyik védjegye az a saját fejlesztésű, úgynevezett hajtogatásos technika, amellyel az agyaglapokból formál emberalakokat és kisplasztikákat.
Művei – akárcsak a japán szamurájkardok – tűzben edzettek, ám a törékeny kerámiában a harciasság helyett valódi béke, hit és lelki üzenet ölt testet.
Történettudományi kutatásai és művészettörténészi elhivatottsága révén szobrai nem csupán esztétikai élményt nyújtanak, hanem szellemi és történeti tanúságtételek is. Olyan nagyszabású sorozatok fűződnek a nevéhez, mint a Magyar nagyasszonyok, a honfoglalás korát árnyaltan bemutató alkotások, a Kárpát-medencei himnuszokat megidéző domborművek, vagy az erényeket központba helyező, Jókai Anna által elnevezett hondalák.
V. kerületi galériája és művészeti alapítványa nem egyszerűen kiállítótér, hanem nyitott kulturális műhely, ahol a képzőművészet, az előadások és a nemzeti emlékezet párbeszédbe lépnek egymással.
Az 500 éves mohácsi évforduló alkalmából meghirdetett pályázattal a művésznő ismét a nemzeti önbecsülés és a megmaradás bástyáját építi – hogy emlékeztessen bennünket arra, miszerint a gyökerekkel rendelkező ember nem sodródik el a történelem viharaiban.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!