Dobó Katának férfira sincs szüksége a szüléshez, Petőfi Sándor kétszáz éve ejti teherbe a rajongókat

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Mi történne, ha egyetlen mozdulattal kitörölhetnénk az életünkből mindazt, ami bosszant, bánt vagy éppen akadályoz bennünket? Dobó Kata és Szilágyi Fanni romantikus vígjátéka egy mágikus füzet segítségével teszi fel a kérdést, miközben néha úgy pörög, mint egy végtelenített Reels-folyam.

Dani Áron
2026. 10. 22. 5:24
Hermányi Mariann és Trill Beatrix karakterei épp megpillantják Petőfi Sándort a Még egy kívánságban, Dobó Kata harmadik nagyjátékfilmjében. Forrás: Megafilm Service

A Még egy kívánság időnként egészen váratlan témák felé indul el, de ez mégsem róható fel egyértelmű hibaként, mert ezek a kitérők szolgáltatják a film legkülönösebb és legabszurdabb pillanatait is. Mezei romkomként a film önmagában nem túl érdekes, sőt, Hermányi Mariann és Kádár L. Gellért színészi teljesítménye nélkül aligha kelnének életre ezek a papírvékony figurák. Az ő sokrétű játékuk – Trill Beatrix, Szalay Bence, T. Danny, vagy Mucsi Zoltán komikus mellékszereplőivel karöltve – nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Dobó Kata és Szilágyi Fanni nagyjátékfilmje kellemes, de gyorsan tovatűnő élményként maradjon meg bennünk.

A műfaji kalandozás sem lenne olyan zavaró, ha egy markáns szerzői hang egy sajátos egésszé szervezné össze a sok ismerős műfaji elemet.

Dobó Kata rendezőként ezúttal egyértelműen biztosabb kézzel nyúl az anyaghoz (három a magyar igazság, ez a bravúr csak a korábbi rendezései, a Kölcsönlakás és az El a kezekkel a papám!-tól után sikerült neki), és Szilágyi Fannival (aki előző filmjében, a Veszélyes lehet a fagyiban is egy útkereső hősnőt tett meg főszereplőjének) közösen olyan filmet hoztak létre, amelynek szereplői, hangulata és színészvezetése is működik, de talán éppen annak köszönhetően, hogy ketten munkálkodtak a kamera mögött, filmjükön nem vélhető fel egy jól megfogható, egyéni látásmód. Nem mintha egy romantikus vígjátéknak újra kellene írnia a műfaj szabályait ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a társaságában, sőt, ha magyar filmekről beszélünk, inkább csak örülünk annak, ha végre képesek követni ezeket a szabályokat. A Kölcsönlakásnak, a Legénybúcsúnak, vagy az idén bemutatott Félrelépni szabadnak ez nem sikerült, de egyre hosszabb azoknak a filmeknek a sora (pl.: Seveled, Így vagy tökéletes, Nagykarácsony, Együtt kezdtük, Futni mentem, stb.) akik sikerrel veszik az akadályt, és most már nyugodtan melléjük rakhatjuk a Még egy kívánságot is.

 

 

Dobó KataKádár L. GellértfilmkritikaHermányi MariannSzóljon hozzá!

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