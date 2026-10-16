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Magyar Péter meghívta Zelenszkijt az október 23-i budapesti megemlékezésre

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Brüsszel legnagyobb rémálma válhat valóra, ha az uniós csúcson kudarcot vallanak a költségvetési tárgyalások

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Ursula von der Leyen most vette észre, hogy hátba lőtt mindenkit az EU-ban

Ursula von der Leyen rájött, hogy télen hideg van, a tárolók pedig üresek – sebaj, a betiltott olcsó gáz helyett majd papíron létrehozott bizottsági tartalékokkal fogunk fűteni, vagy Magyar Péteréktől is kérhetnek könyveket, náluk a következő lépés úgyis az eltüzelésük.

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Odrobina Kristóf
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2026. 10. 16. 9:20
Fotó: JONAS ROOSENS
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Ursula von der LeyenOroszországorosz-ukrán háborúSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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Bánó Attila
idezojelekminiszterelnök

Brüsszel hallgatása nem beleegyezés, hanem inkább bíztatás

Bánó Attila avatarja

Nem elképesztő, hanem teljesen megszokott Magyar Péter brüsszeli barátainak feltűnő hallgatása, amellyel a számos törvénytelenséget, a magyar jog- és intézményrendszer csorbítását, szétverését fogadják.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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