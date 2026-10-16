Ursula von der Leyen most vette észre, hogy hátba lőtt mindenkit az EU-ban

A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
VéleményváróTovább az összes cikkhez
A magyar sajtószabadság
Bayer Zsolt: Addig él a nemzet, ameddig emlékezik
Az AfD már a kapuk előtt
Kelták ráznák le a brit igát
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Trumpnál elszakadt a cérna Zelenszkij miatt, szerinte az ukrán elnök a béke gátja + videó
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en