Csak egy versenyre tért vissza kétszeres Európa-bajnoknőnk

A tokiói olimpia magyar indulói közül ketten vállalták a megméretést, Pupp Réka és Özbas Szofi meg is nyerte saját súlycsoportjának küzdelmeit. Egyébként is nagyon sok volt a hiányzó, ezt foghatjuk a járványhelyzetre, megbetegedésekre, sérülésekre, de arra is, hogy a cselgáncssport országos bajnoksága némileg veszített nimbuszából.

Nagy András sportigazgató – egyben a Magyar Judoszövetség főtitkára – a Judoinfo.hu szakportálnak elmondta: ebben az évben kényszerből választották ezt az időpontot a bajnokság számára, de jövőre – amikor új szakmai stáb veszi át a felnőtt válogatott irányítását – lépéseket tesznek majd azért is, hogy az ob visszaszerezze régi rangját.

(Mint ismert, a férfi szövetségi kapitány a négyszeres olimpikon, olimpiai ezüstérmes, háromszoros Európa-bajnok Ungvári Miklós lesz, a női kapitányi posztot pedig a világ- és Európa-bajnok Braun Ákos tölti be. Szőnyegedzőként az ő munkájukat segíti a férfiaknál az évek óta Magyarországon dolgozó japán Kaida Ken, illetve a nőknél az Európa-bajnok, még mindig aktív Karakas Hedvig. A szakemberek munkáját az elmúlt évtizedekben Franciaországban, majd Olaszországban dolgozó japán szakember, Murakami Kijosi felügyeli.)

A sok hiányzó természetesen mit sem von le az indulók érdemeiből, remek küzdelmek zajlottak az egerszegi tatamin. A jelenlévők – és a küzdelmeket internetes streamen követők – szemtanúi lehettek például egy nagy visszatérésnek: a kétszeres Európa-bajnok, olimpiai ötödik helyezett Erdélyi-Joó Abigél több mint három esztendős kihagyás után visszatért a tatamira, hogy megszerezze pályafutásának tizedik magyar bajnoki aranyérmét. A még mindig csak 31 éves Erdélyi-Joó Abigél a 2010-es bécsi, majd a 2012-es cseljabinszki Eb-n lett aranyérmes, a 2012-es londoni olimpián a negyeddöntőben megsérült, de folytatta a versenyt, és szó szerint fél lábon is nyert még egy meccset, így végzett az ötödik helyen a 78 kg-ban. A 2016-os riói ötkarikás játékokon a hetedik lett.

– Nyáron állt elő a tervvel a férjem, valamint a korábbi edzőm, Pánczél Gábor, s mondhatnám, hogy hónapok óta készülök a visszatérésre, de valójában csak októberben kezdtem el egy kicsit mozogni – mondta a már kétgyermekes dzsúdós anyuka, aki ráadásul nem is korábbi súlycsoportjába, a 78 kilogrammba, hanem a 70 kilósok közé nevezett.

Az első két mérkőzését gond nélkül meg is nyerte a londoni olimpia egyik magyar hőse, de a fináléban emberére akadt: a tokiói olimpiai részvételért az utolsó pillanatokig harcban lévő, U23-as Európa-, junior világ- és Európa-bajnok Gercsák Szabina nyerte a súlycsoport döntőjét. A DVTK 25 éves versenyzője is halmozza a magyar bajnoki címeket, hiszen ez volt a hatodik ob-győzelme.

Mindenesetre Joó Abigél részéről ez a nap nem egy új dzsúdós karrier kezdete volt, Pánczél Gábor tanítványa elárulta, visszatér a gyerekek mellé, a jövő évi Eb-csapathirdetésnél aligha kell majd számolni vele.

Gercsák Szabina mellett többen is meg tudták védeni a címüket Zalaegerszegen, ismételt Hajtós Bertalan két tanítványa, Feczkó Csanád (60 kg) és Nerpel Gergely (90 kg), ugyancsak megvédte első helyét a kaposvári Boros Bence (73 kg), a honvédos Salánki Evelin (78 kg) és a tatabányai Varga Réka (+78 kg).

Az aranyérmeken tizenegy egyesület osztozott, három klub tudott duplázni, egyben ők hárman végeztek az éremtáblázat élén: a legeredményesebb egyesület a Ceglédi VSE (2 arany, 1 ezüst, 5 bronz) lett, második a BHSE (2, 1, 3), harmadik pedig a Rákosvidéke Hajtós DSE (2, 0, 0).

Az országos bajnokság győztesi:

Férfiak:

60 kg: Feczkó Csanád (Rákosvidéke Hajtós SE), 66 kg: Szatmári György (UTE), 73 kg: Boros Bence (Kaposvári JK), 81 kg: Tóth Benedek (MTK Budapest), 90 kg: Nerpel Gergely (Rákosvidéke Hajtós SE), 100 kg: Vég Zsombor (Ceglédi VSE), +100 kg: Árvai Péter (Ceglédi VSE).

Nők:

48 kg: Mamira Luca (Toto Sport SE), 52 kg: Pupp Réka (Atomerőmű SE), 57 kg: Kovács Kitti (Budapesti Honvéd SE), 63 kg: Özbas Szofi (Békés Megyei Kano Judo SE), 70 kg: Gercsák Szabina (DVTK), 78 kg: Salánki Evelin (Budapesti Honvéd SE), +78 kg: 1. Varga Réka (Ippon Judo Tatabánya).

Borítókép: a női 70 kg-ban Gercsák Szabina győzött, az ezüstérmes pedig Erdélyi-Joó Abigél lett (Forrás: Judoinfo.hu)