Gulácsi Péterre nem számíthat a Manchester City és a PSG

A Manchester City kerete a mértékadó Transfermarkt szerint 1,08 milliárd euró értékű, a toplistán a PSG követi 990,2 millióval, de Bajnokok Ligája A csoportjában négy forduló egyik csapatnak sem volt elegendő a továbbjutás bebiztosításához. Az angolok szeptemberben 2-0-ra kikaptak Párizsban (Gueye, majd Messi is bevette a kapujukat), a franciák pedig idegenben az FC Bruges, majd az RB Leipzig ellen is csak egy pontot szereztek. Az már eldőlt, hogy a három magyart (Gulácsi Péter, Willi Orbán, Szoboszlai Dominik) foglalkoztató németek legfeljebb az Európa-liga egyenes kieséses szakaszába kerülhetnek át, de erre is csak akkor marad esélyük, ha ma nyernek a belgák vendégeként. Korábban otthon ugyanis 2-1-re alulmaradtak velük szemben.

A lipcseieknek nagyon rossz hír, hogy Gulácsinak és Jesse Marsch vezetőedzőnek pozitív lett a koronavírustesztje, el sem utazhattak Belgiumba, s a hét végén bokasérülést szenvedett Szoboszlai játéka is kérdéses. A lipcsei siker mindenesetre jól jönne a csoport két topcsapatának is, hiszen ekkor a manchesteri meccs végeredményétől függetlenül mindketten továbbjutnak. Az éllovas City döntetlennel mindenképpen révbe ér, ha pedig nyer, biztos csoportelső, a PSG-nek viszont legalább annyi pontot kell szereznie, mint a Brugesnek a Leipzig ellen. Érdekesség, hogy a franciák keretében ott van Sergio Ramos is, aki júniusban tizenhat év után távozott a Real Madridtól, de új csapatában sérülés miatt még nem lépett pályára.

Várható kezdőcsapatok:

Manchester City: Ederson – Walker, Rúben Dias, Laporte, João Cancelo – Bernardo Silva, Rodri, Gündogan – Mahrez, Gabriel Jesus, Foden

Paris Saint-Germain: Navas – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Verratti, Gueye, Wijnaldum – Messi, Mbappé, Neymar

Azt már eldőlt, hogy a B csoportból az eddig egyetlen pontot sem hullajtó Liverpool csoportelsőként megy tovább, ma pedig a második Portónak van elméleti esélye biztosítania a helyét a 16 között. Ám ehhez nyernie kellene az Anfielden, és még arra is szüksége lenne, hogy az Atlético Madrid otthon kikapjon a nyeretlen Milantól. Mi tagadás, a két szükséges feltétel egyidejű teljesülésére nagy merészség fogadni.

A C jelű négyesben a százszázalékos Ajax mögött a Dortmund és a Sporting harcol a második helyért, s ma éppen egymással meccselnek Lisszabonban. Amennyiben a németek nyernek, nyolcaddöntősök, a hazaiaknak ehhez legalább kétgólos sikerre lenne szükségük, mivel Németországban 1-0-s vereséget szenvedtek.

A D csoportot vezető Real Madrid a második fordulóban óriási meglepetésre hazai pályán 2-1-re kikapott Sheriff Tiraspoltól, de ha ma idegenben legyűri, akkor bejut a legjobb 16 közé. S ezzel kikaparhatná a gesztenyét az Internazionalénak is, mert ebben az esetben az olaszok is továbblépnének a Sahtar legyőzésével. Fura módon van olyan variáció is, hogy ma a Sheriff jut tovább – ha megint megveri a Realt, a Sahtar pedig az Intert –, ez lenne a világszenzáció. Moldovában azonban miért ne álmodozhatnának a madridi sikerük után?!

BL-csoportkör, 5. forduló, mai műsor.

A csoport: FC Bruges–RB Leipzig 21.00, Manchester City–Paris Saint-Germain 21.00 (tv: M4 Sport); az állás: 1. Man. City 9, 2. PSG 8, 3. FC Bruges 4, 4. RB Leipzig 1.

B csoport: Atlético Madrid–Milan 21.00 (tv: Sport 2), Liverpool–Porto 21.00; az állás: 1. (már továbbjutott) Liverpool 12, 2. Porto 5, 3. Atlético Madrid 4, 4. Milan 1.

C csoport: Besiktas–Ajax 18.45, Sporting Lisboa–Dortmund 21.00; az állás: 1. (már továbbjutott) Ajax 12, 2. Dortmund 6, 3. Sporting 6, 4. Besiktas 0.

D csoport: Inter–Sahtar Donyeck 18.45 (tv: Sport 1), Sheriff Tiraspol–Real Madrid 21.00 (tv: Sport 1); az állás: 1. Real Madrid 9, 2. Inter 7, 3. Sheriff Tiraspol 6, 4. Sahtar Donyeck 1.

Borítókép: A PSG a múlt hét végén a francia bajnokságban a Nantes 3-1-es legyőzésével hangolt a BL-rangadóra (Forrás: Twitter/Paris Saint-Germain)