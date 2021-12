A játékosok feszültek voltak, a kapitány nyugodt maradt

A kötelező győzelem ígérete gyakran bénítólag hat a csapatokra. Így volt ezzel a magyar női kézilabda-válogatott is Spanyolországban, a Szlovákia elleni első vb-csoportmérkőzésén. Játéktudásban, technikai képzettségben a magyar garnitúra a szlovák előtt áll, de a nyilvánvaló különbség eredményben nem realizálódott, a szünetig hiába lépett meg kétszer is két góllal Golovin Vlagyimir csapata, az ellenfél nem hagyta magát leszakítani, és döntetlenre hozta az első félidőt. A szünet után tíz perc alatt a gyakorlatban is érvényesült a résztvevők között meglevő különbség. Ekkor, bő tíz perc alatt dőlt el a mérkőzés. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány bevallotta, nem érezte jól magát a kispadon. – Nagyon nehezen éltük meg a találkozót, érződött az elmúlt napok nyoma – nyilatkozta a vb-újonc szakember a kézilabda-szövetség honlapján. – A második félidőre feljavult a játékunk, bár még mindig sokszor szabadon járkált a szlovákok beállója. A legnagyobb öröm az egészben, hogy a szünet után, még ha voltak is bizonytalanságok, Szikora Melinda védései adtak némi önbizalmat és stabilitást a játékunknak, ebből tudtunk építkezni. A támadójáték működött, voltak átlövéseink és betöréseink is. A védekezés azonban nagyon statikus volt. A Csehország elleni mérkőzés előtt ezen kell dolgoznunk. Bízunk benne, hogy a játékunk lépésről lépésre javulni fog. A szlovákok ellen túlságosan izgultunk, de minden jó, ha jó a vége – mondta a kapitány. Azaz a játék elment, de a lényeg a győzelem.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Mivel nem többismeretlenes egyenlet megoldását kellett elemezni, várható volt, hogy a játékosok sem térnek el a kommunikációs fősodortól. Klujber Katrintól Háfra Noémin keresztül Vámos Petráig mindenki a feszült rajtra fűzte fel a mondandóját. Klujber az összeszokottság hiányát is megemlítette. – Az elején még lehet, kicsit be voltunk feszülve. Vannak olyan játékosok a csapatban, akik még nem jártak világversenyen, ez nyilván befolyásolja a teljesítményünket. A második félidőben szerintem megtaláltuk egymást, ez hozta ki a két csapat közti különbséget – mondta a válogatott jobbátlövője, aki szintén a szünet után villantott fel valamit a valós tudásából.

Az irányító, Vámos Petra megpendítette, hogy már alig várta a csapat a vb-rajtját, talán ezért is izgulta túl az első félidőt. – Természetesen volt bennünk egy kis izgalom, hiszen ez volt az első mérkőzésünk a versenyen, de a második félidőben jól tudtuk mérsékelni a hibáinkat. Már nagyon vártuk, hogy elkezdődjön a vb, örülök, hogy sikerült győzelemmel kezdenünk – közölte a debreceni junior Európa-bajnok.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A mérkőzés legjobbjának megválasztott Háfra Noémi a régi önmagát idézte: duzzadt az önbizalomtól, egy kísérlet híján minden lövése célt ért. Lubickolt a pályán. A győri balátlövő a feszültséggel magyarázta a gyengébb rajtot. – Kicsit feszültek voltunk, még feszültebbek, mint októberben Szlovákiában az Eb-selejtezőn, hiszen ezt a mérkőzést mindenképpen meg kellett nyernünk. A mérkőzés legjobbja díjamat pedig köszönöm a többieknek, ez egy igazi csapatmunka volt, az ő előkészítéseiknek köszönhetően tudtam ennyire eredményes lenni – mondta szerényen a junior világbajnok.

Folytatás szombaton Csehország ellen (tv: M4 Sport) az újabb győzelem és az egyenletes, jó játék reményében. Golovin tisztában van a nehézségekkel, és ne hallgassuk el, ebből van néhány. Elsősorban a védekezés: Planéta Szimonettától és a középen teljesítő társaitól okkal vár fejlődést a kapitány. 29 kapott góllal csak akkor lehet meccset nyerni, ha kifogástalan a támadójáték. Csak erre nem bazírozhat a magyar válogatott.

Borítókép: A válogatott a második félidei játékára lehet büszke a szlovákok ellen (Fotó: MTI/Illyés Tibor)