Háfra megvillant – Tíz jó perc is elég volt a szlovákok legyőzéséhez

Egy jó és egy rossz hírrel hangolódott a magyar válogatott a női kézilabda-világbajnokság rajtjára. A Szlovákia elleni mérkőzés napján került nyilvánosságra, hogy Schatzl Nadine PCR-tesztje pozitív eredményt hozott, így a balszélsőt nem tudta benevezni a szövetségi kapitány a tornára. A negatív PCR-tesztet produkáló Lukács Viktóriát viszont igen. Schatzl helyére klubtársa, Fodor Csenge került be, Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány döntése alapján Szöllősi-Zácsik Szandra és Tóvízi Petra került ki a Szlovákia elleni mérkőzésre jelölt magyar keretből.

A felállásban nem volt semmi meglepő: Bíró Blanka állt a kapuban, Vámos Petra irányított, Háfra Noémi és Klujber Katrin volt a két átlövő, a szélen Márton Gréta és Lukács Viktória, a beállóposzton az olimpia előtt felfedezett Bordás Réka kezdett.

Szédületes iramban indult a meccs, az első nyolc akcióból gól született – sajnos egyenlő eloszlásban. Háfra remekül kezdett, és Vámos is feltalálta magát támadásban. Viszont a szlovák beállóval, Nikoleta Trunkovával nem nagyon tudott mit kezdeni a szellősen védekező magyar fal. Szűk tíz perc után először hízott kétgólosra a magyar előny, de nem hogy lerázni nem tudtuk a szlovákokat, szomorúan konstatáltuk, hogy az ellenfél átvette a vezetést. Golovin forgatta a csapatot, a kapuban Bíró Blanka nem fogott ki jó napot, 14 lövésből csak kettőt védett, Szikora Melinda váltotta őt a hajrában. Megint sikerült meglépni két góllal. De a szlovákok újra visszakapaszkodtak, és ikszre hozták az első félidőt. A szünet után Háfra meggyőző és szórakoztató játékának köszönhetően a meccs során sikerült harmadszor is meglépni két góllal, sőt ezt még lehetett fokozni. Egyre magabiztosabb előnyt harcolt ki a csapat, úgy tetszett, ezzel el is dőlt a mérkőzés. A szlovák válogatott elbizonytalanodott, a magyar viszont elkezdett végre a valós tudásának megfele­lően játszani, megnyugodott, amiért abba a mederbe sikerült terelni a mérkőzést, ahova a kezdő sípszótól szerette volna. Már csak a gólkülönbség maradt a kérdés. 35-29 lett a vége.

– Nagyon nehezen értük el ezt a győzelmet. Kicsit belealudtunk a szlovákok tempójába. Kicsit bizonytalanok voltunk, de a szívünk vitt minket előre. Tipikus első mérkőzés volt. Remélem, ki tudjuk javítani a hibáinkat, és jobbak leszünk a folytatásban – értékelt Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány. Kezdésnek nem volt rossz, a győzelem volt a lényeg, a játékban, ahogy Golovin fogalmazott, még lehet fejlődni. Kell is.

Női kézilabda-világbajnokság, E csoport: Magyarország–Szlovákia 35-29, Németország–Csehország 31-21.

A magyar válogatott legközelebb holnap Csehország ellen (tv: M4 Sport, 20.30) játszik, és amennyiben a második csoportmérkőzésén is győzelmet ér el, biztosítja a helyét a világbajnokság középdöntőjében.

Borítókép: Háfra Noémi felszabadultan kézilabdázott (Fotó: MTI/Illyés Tibor)