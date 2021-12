Hatvannyolc éves veterán verte olimpiai ezüstérmesünket az ob-n

A koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött zajló országos bajnokságon a férfiak selejtezőjét a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban rendezték meg, mégpedig gigantikus, 172 fős mezőnnyel! S éppen a legnagyobb favorit búcsúzott, az olimpiai ezüstérmes, a világranglistán második, a 2019-es budapesti vb-n aranyérmes Siklósi Gergely. A Honvéd 24 éves klasszisának már a csoportkörben sem ment igazán, három győzelem mellett három veresége lett. Nem rövid karrierjének talán legnagyobb skalpját szerezte ellene az országos bajnokság legidősebb indulója, a 68 esztendős Imreh László, aki 5-4-re legyőzte őt! Olimpiai ezüstérmesünk számára azonban ennek még nem volt különösebb jelentősége.

A direkt kieséses folytatásban Siklósi 15-13-ra hozta első meccsét a 128 között, majd a 32 közé jutásért egyik klubtársával, Keszthelyi Zsomborral vívott. Nem csak a klubjuk, a mesterük is közös: a Magyar Vívószövetség (MVSZ) beszámolója szerint Dancsházy-Nagy Tamás, a válogatott vezetőedzője nem is nézte két tanítványának összecsapását… Így nem láthatta, hogy 5-5 után Keszthelyi zsinórban hét egylámpást szúrt, és végül 15-10-re nyert. Az érzelmek nem látszódtak a két csapattárson, Siklósi nagyon sportszerűen gratulált és megveregette riválisa vállát, Keszthelyi pedig boldogságát visszafogva vette tudomásul, hogy legyőzte a világ egyik legjobbját.

Siklósi Gergely szempontjából ennek természetesen semmiféle következménye nincs, fordult már elő ilyen más klasszisunkkal is a nagyon erős magyar párbajtőrvívásban. Keszthelyi Zsombor visszafogottan és sportszerűen nyilatkozott az MVSZ honlapján:

– Nagyon rossz volt, amikor láttam, hogy Gerivel kerülök össze. Klubtársak vagyunk, együtt készülünk, ugyanaz a mesterünk. Örültem a veretlen csoportkörömnek, de ennél balszerencsésebben nem is alakulhatott volna a sorsolás. Minden sikerült ellene, jól ment a vívás, boldog is vagyok, de természetesen ettől még a szememben Siklósi Geri a világ egyes számú párbajtőrözője.

A tőr és a kard mezőnye az ob szombat-vasárnapi végküzdelmeinek is otthont adó Ludovika Arénában vívta a selejtezőit – mindenfajta meglepetések nélkül. „Sztárparádét” természetesen a férfi kardozók versenye hozott, ahol a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron mellett pástra lépett két, csapatban tokiói bronzérmes társa, az egyéni világbajnok Szatmári András és Gémesi Csanád is. Felejthetetlen, de legalábbis emlékezetes napja lesz valószínűleg ez a péntek a BVSC-s Ondrik Konrádnak, aki a csoportkörben 5-4-re legyőzte Szilágyi Áront, akinek tokiói aranyérme óta ez az első hivatalos versenye. A kardvívás jellegéből fakadóan arra, hogy a párbajtőrhöz hasonló meglepetések szülessenek a főtáblán, az esély gyakorlatilag egyenlő a nullával, és így történt ez ezúttal is. A Vasas klasszisa a 32 közé jutásért esélyt sem adott ellenfelének, Fekete-Kovács Máténak, 15-3-ra nyert, és ezzel a többi favorithoz hasonlóan biztosította helyét a szombat folytatásban. Ugyanakkor a sorsolást látva elmondható, hogy a tavalyihoz hasonlóan ismét korán összejöhet a Szilágyi–Szatmári álommeccs, méghozzá már a negyeddöntőben. Ráadásul Szilágyi előtte a legígéretesebb magyar fiatallal, klubtársával, Rabb Krisztiánnal találkozhat.

– Magamnak köszönhetem ezt az ágat, kellett nekem vereséget szenvednem a csoportban… Szeretem a magyar bajnokságok hangulatát, amikor csak tehettem és tehetem, minden esztendőben elindulok. Ráadásul ez az egyetlen olyan jelentős verseny sportágunkban, amikor a klubom színeiben, a Vasas sikeréért vívhatok, és ez is nagyon fontos a számomra. Eddig hét egyéni aranyérmet nyertem az ob-ken, és természetesen megpróbálom begyűjteni a nyolcadikat, de egyáltalán nem lesz könnyű dolgom – nyilatkozta a Magyar Vívószövetség honlapjának Szilágyi Áron.

Az országos bajnokság szombaton a Ludovika Arénában az egyéni versenyek direkt kieséses táblájával folytatódik. A magyar vívás napja és a döntős program délután 3 órakor kezdődik, és live streamen követhető lesz.

Borítókép: Siklósi Gergely és Keszthelyi Zsombor asszója váratlan végeredményt hozott (Forrás: Magyar Vívószövetség)