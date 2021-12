Húsz éve nem látott szégyent igyekszik elkerülni a Barcelona

Ezer sebből vérzik napjainkban az előző évtized elejének legjobb klubcsapata, és most újabb szégyen fenyegeti. A Barcelona a spanyol bajnokságban csupán a hetedik helyen áll, most pedig óriási bravúrra van szüksége ahhoz, hogy túlélje a csoportkört a Bajnokok Ligájában. A kontinens egyik legjobb formájában játszó együttesének, a Bayern Münchennek lesz a vendége ma este, és muszáj nyernie a továbbjutáshoz. A másik meccsen a Benfica a már kiesett Dinamo Kijevet fogadja, a portugálok mérlege egy győzelem és egy döntetlen a katalánokkal szemben, így ha a Barcelona szerezne is egy pontot Münchenben, a Benfica pedig nyer, akkor az utóbbi jut tovább. Utoljára húsz éve, a 2000–2001-es kiírásban fordult elő, hogy a Barca kiesett a csoportkör után, akkor az AC Milant, a Leeds Unitedet és a Besiktast felvonultató csoportban végzett harmadikként, és került át ezzel az UEFA-kupába.

Az F csoportban a Manchester United már páholyban van, mögötte azonban még dúl a harc a második helyért. A második Villarreal és a harmadik Atalanta egymással találkozik Bergamóban. és ha a spanyol csapat legalább döntetlent ki tud harcolni, akkor a BL-ben folytatja a tavasszal. Az Atalantának csak a győzelem jelent továbbjutást, más esetben nagy valószínűséggel az Európa-ligába kerül, az ugyanis nem tűnik valószínűnek, hogy miközben kikap, a svájci Young Boys idegenben győzni tud a már biztosan csoportelső és nyolcaddöntős Manchester United otthonában.

Rengeteg kérdőjel vár feloldásra a G csoportban, amelyben még mind a négy csapatnak van esélye a talpon maradásra, így persze a búcsúra is a BL-től. Szerda este a második Salzburg a harmadik Sevillát fogadja, az osztrákoknak döntetlen is elég lehet a legjobb tizenhat közé kerüléshez. Ha három nyolcpontos csapat lesz, akkor a Lille jár pórul, vagyis a franciáknak mindenképpen szükségük van egy pontra Wolfsburgban. Bár a németek jelenleg az utolsók, ha győznek, akkor továbbjutnak. A H csoportban a címvédő Chelsea, valamint a Juventus is a csoportelsőségért lép pályára. Előbbi a már biztosan harmadik orosz Zenit vendége lesz, a Juvénak papíron ennél könnyebb dolga lehet, ugyanis a csoportban utolsó Malmőt fogadja.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. forduló, szerdai játéknap

E csoport: Benfica–Dinamo Kijev 21.00, Bayern München–Barcelona 21.00 (tv: M4 Sport), az állás: 1. (és továbbjutott) Bayern München 15 pont, 2. Barcelona 7, 3. Benfica 5, 4. Dinamo Kijev 1;

F csoport: Manchester United–Young Boys 21.00 (Sport2), Atalanta–Villarreal 21.00 (Sport1), az állás: 1. (és továbbjutott) Manchester United 10 pont, 2. Villarreal 7, 3. Atalanta 6, 4. Young Boys 4;

G csoport: Salzburg–Sevilla 21.00, Wolfsburg–Lille 21.00, az állás: 1. Lille 8, 2. Salzburg 7, 3. Sevilla 6, 4. Wolfsburg 5;

H csoport: Juventus–Malmö 18.45 (Sport2), Zenit–Chelsea 18.45 (Sport1), az állás: 1. (és továbbjutott) Chelsea 12, 2. (és továbbjutott) Juventus 12, 3. Zenit 4, 4. Malmö 1.