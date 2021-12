Régi idők focija, hét gól, de megint kikapott a Paks

Ádám Martin már a 4. percben megszerezte a vezetést a paksiaknak. Határozottan tört be a tizenhatoson belülre, Diaby buktatta, büntető, amit a sértett értékesített (0-1).

A vendégek akkor aligha hitték, hogy az első félidő rémálommá változik. Az Újpest már a 7. percben egyenlített. Mitrovics emelte be a labdát Rácz kapuja elé Beridzének, Szélpál lassú és körülményes volt, Beridze lőhetett kapura, a gólban aztán nem csak a hátvéd, kicsit a kapus is benne volt (1-1).

Két perc múlva pedig már vezetett az Újpest! Mitrovics passza ugyan elakadt Kinyikben, de így lett jó, a labda Csongvai elé pattant, aki 19 méterről rászúrta, Rácz beleért, de hárítani nem tudott, pedig talán lehetett volna rá esélye (2-1).

Ezután Bognárnak akadt egy szép távoli lövése, de gólt ismét az Újpest szerzett. Megint Szélpál hibájából. A 43. percben a termetes védő rosszul helyezkedett, így Beridze nem lesről lépett ki, lefutotta a paksi középhátvédet, s szépen emelte át a labdát Rácz fölött (3-1).

Bognár György a szünetben érthetően lehozta Szélpált, valamint Osváthot, beküldte Bödét és Lenzsért, tehát az ősszel többször látott recept szerint a Paks két termetes centerrel, Ádámmal és Bödével rohamozott. Akár egyenlíthetett is volna, ha nem kap újabb gólt rögtön a második félidő elején. A 47. percben Croizet növelte 4-1-re a hazaiak előnyét.

A vendégek nem adták fel. A 60. percben Böde fejelt szép gólt (4-2), majd a 83. percben egy bedobás, beadás kombináció végén Papp tette bele mesterien a bokáját a labdába (4-3), egy gólra feljött a Paks.

A vendégeknek a hajrában két lehetőségük is volt a gólszerzésre, Böde egy lépésről nem tudta Banai fölött a hálóba emelni a labdát. Kihúzta az Újpest a meleg pillanatokat, a végén szerzett egy lesgólt, de enélkül is megnyerte a meccset 4-3-ra.

Avagy a Paksnak ezúttal sem jött be a régi idők focija recept: nem sikerült eggyel több gólt rúgni, mint kapni. A Paks eddig 38 gólt rúgott és 35-öt kapott a bajnokságban, mindkét adattal vezeti az adott rangsort. Ám a találatok eloszlása nem kedvező, Bognár György együttesének csak 18 pontja van, amivel a nyolcadik a tabellán, s egyre inkább fenyegeti a kiesés réme. Az Újpest is megközelítette egy pontra a riválisát, egyben elmozdult a kieső helyről.

– A védekezésünkkel volt a legnagyobb probléma. Az első tíz percben nem ütköztünk, gyengén játszottunk, nem blokkoltunk, így az Újpest meg tudta fordítani a mérkőzést, és a játék képe alapján talán megérdemelten is nyert. Ugyan a végén lehetett volna döntetlen is, de az első félidőben a rossz védekezésünkön sok elment, és a második játékrészben is akadtak gondjaink. Ezt most nem bírta el a csapat. Mindennek ellenére látom a csapatban a játékerőt, most sajnos rossz passzban vagyunk, de ez benne van a futballban, valamint bármikor megfordulhat. Nyilvánvalóan a védekezéssel küszködünk hosszabb ideje, próbálunk ezen javítani… – értékelte a mérkőzést Bognár Györg.

A 16. fordulóból még két meccs van hátra, a DVSC fogadja a Fradit, nagy a fogadkozás Debrecenben, a Mezőkövesd–Kisvárda meccsen pedig Supka Attila jelenlegi csapata játszik a korábbival.

NB I, 16. forduló:

Szombat:

Puskás Akadémia–Gyirmót 3-0 (0-0)

Pancho Aréna, 586 néző, v.: Antal P. Gólszerzők: Slagveer (53., 80.), Corbu (65.)

Budapest Honvéd–ZTE 2-2 (2-0)

Bozsik Aréna, 2082 néző, v.: Erdős. Gólszerzők: Lukics (5.), Zsótér (45.), illetve Koszta (64.), Lesjak (73.)

MTK–Fehérvár 0-2 (0-1)

Hidegkuti Nándor Stadion, 1000 néző, v.: Bognár. Gólszerzők: Kodro (20.), Petrjak (94.)

Vasárnap:

Újpest–Paks 4-3 (3-1)

Szusza Ferenc Stadion, 1161 néző, v.: Pintér. Gólszerzők: Beridze (7., 43.), Csongvai (9.), Croizet (47.), illetve Ádám (4., 11-esből), Böde (60.), Papp (83.)

DVSC–Ferencváros 16.30 (tv: M4 Sport)

Mezőkövesd–Kisvárda 18.45 (tv: M4 Sport+)

Borítókép: A harmadik újpesti gól, Beridze emeli át Ráczot (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)