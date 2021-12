Szoboszlaiéknak egy esélyük maradt, a túlélés a cél számukra

A BL-csoportkörben majd szerdán lesz igazi „őrült” végjáték, hiszen a G csoportban a Lille, Salzburg, Sevilla, Wolfsburg négyesből bárki továbbjuthat, de öt forduló a B jelű kvartettben is csak arra volt elég, hogy a valamennyi meccsét megnyerő Liverpool elsőségére ráüthessük a pecsétet. A Vörösök mögött nagy a tülekedés: a Porto öt, a Milan és az Atlético Madrid négy ponttal áll. A portugálok a spanyolokat fogadják, s ha nyernek, értelemszerűen ők végeznek a második helyen, de a döntetlen is jó nekik, amennyiben a Milan otthon nem gyűri le a Liverpoolt, mert ha igen, akkor az olaszok jutnak a nyolcaddöntőbe. Az Atléticónak nem elég nyernie, mert ha a Milan is győz, akkor a gólkülönbség dönt közöttük, és ebben jelenleg a milánóiak eggyel jobban állnak. (Az Atlético 2-1-re nyert Milánóban, a Milan pedig 1-0-ra Madridban, ám idén már nem számít, hogy a spanyolok eggyel több gólt értek el idegenben; mivel egyaránt 3-3 pontot szereztek egymás ellen és a két meccsükön a gólkülönbségük megegyezik, az összgólkülönbség dönt közöttük.)