Van mibe kapaszkodnunk – hat éve a saját pályájukon oktattuk a dánokat

Egy nap híján hat éve hasonlóan reménytelen volt a magyar válogatott helyzete, mint most Spanyolországban. A Tunézia és a Szerbia elleni viszonylag sima meccs után borzasztó nagy pofonba szaladt bele Németh András válogatottja. A már akkor is igen jó erőkből álló délszláv alakulat ellen 17 (!) gólos vereséget szenvedett, 32-15-re kapott ki. A 15 lőtt gól jelzi, hogy a lövőink nem kortyoltak a célzóvízből, mindenesetre Zácsik Szandra és Görbicz Anita volt a válogatott két legeredményesebb játékosa: a fradista átlövő és a győri irányító egyaránt három gólt dobott.

Ki számított ezek után feltámadásra? A magyar női válogatott és a szakmai stáb tagjain kívül nem sokan. De ők előbányásztak magukból a rejtett tartalékokat, és úgy helyben hagyták a hazai pályán játszó, rendező dán válogatottat a sportág skandináv bölcsőjében, Herningben, hogy a közönség alig hitt a szemének. A ferencvárosi irányító, Szucsánszki Zita a 20. percben már a hetedik gólját lőtte, de nem csak az ő keze sült el, Zácsik is nagy bombákkal sokkolta a dánokat. Kiss Éva nem boldogult a dánok átlövéseivel, a helyére az idén is kerettag Bíró Blanka állt be, és ő megkeserítette a hazaiak dolgát.

Hiába kapott díszkíséretet Tomori Zsuzsanna és Szucsánszki, a különbség egyre csak nőtt a két csapat között, hét perccel a vége előtt már tíz is volt közte, végül 29-22-es magyar győzelem született Herningben. Németh András, aki több kollégájával, például az athéni olimpián a férfi válogatottat a negyedik helyre kormányzó Skaliczki László társaságában idén eljött a vb helyszínére megtekinteni a dánok elleni mérkőzést, elégedetten értékelt. Volt mire szerénynek lenni: a magyar csapat atomjaira hullott a Montenegró elleni kínos vereség után, de utána kivágta a rezet Dánia ellen.

A történeti hűség kedvéért: az idei kerettagok közül hat éve Zácsik Szandra két gólt szerzett, Planéta Szimonetta is nevezve volt a találkozóra, Bíró Blanka pedig több fontos védéssel járult hozzá a bravúrhoz. Ma este lehet ismételni: a combizomhúzódása miatt szinte biztosan kimaradó Klujber Katrin nélkül még nagyobb bravúr lenne legyőzni a dánokat, mint hat éve a saját pályájukon.

