Lenullázták az erdélyi csapatok a magyarországiakat

Péntek: Csíkszereda–FTC 4-1, Gyergyó–DVTK 5-3, Brassó–Titánok 8-1. Szombat: Csíkszereda–Titánok 8-6, Brassó–DVTK 5-4, Gyergyó–FTC 4-1. Hétfő: Brassó–FTC 6-2, Csíkszereda–DVTK 3-2.

Három nap, kilenc meccs, kilenc hazai győzelem. Csak azért nem nulla vendégpont, mert hétfőn a DVTK csak hosszabbításban maradt alul Csíkszeredában, amiért egy pont jár.

Az erdélyi túrába ezzel együtt ismét beletört a magyarországi csapatok bicskája. Az erdélyi klubok erősek, nem véletlenül játszotta az előző idényben a Csíkszereda és a Brassó a finálét, ráadásul erre az évadra a Gyergyó is erősödött, de azért ez mégis sok, helyesebben sokk. Az előző idényben is akadt egy olyan túra, amikor az itteni csapatok kilenc meccsből csupán egyet nyertek meg, a mostani eredmény azt is alulmúlja. Különösen az meglepő, hogy a Fradi mindhárom találkozóját elvesztette.

A Csíkszereda megerősítette az első helyét a tabella élén, a Gyergyó feljött a harmadik helyre, az FTC pedig visszacsúszott a negyedikre, ráadásul két meccsel többet játszott a riválisánál. Az utolsó kör zajlik a bajnokságban, izgalmas lesz a hajrá.

A bajnokság állása: 1. Csíkszereda 81 pont (34 meccsen), 2. UTE 71 (34), 3. Gyergyói 68 (31), 4. FTC 67 (33), 5. Brassó 60 (33), 6. MAC 54 (32), 7. Debrecen 49 (35), 8. DVTK Jegesmedvék 34 (33), 9. Győr 27 (33), 10. Dunaújváros 15 (31), 11. Titánok 14 (31).

Borítókép: Ostrom alatt a Ferencváros kapuja Brassóban (Fotó: Corona Brasov)